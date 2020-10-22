В Узбекистане утвердили концепцию развития государственного языка на 2020–2030 годы. Указ подписал президент Шавкат Мирзиёев.

Он поручил правительству в трехмесячный срок создать рабочую группу, которая займется разработкой «дорожной карты» по «обеспечению полного перехода на узбекский алфавит, основанный на латинской графике». Об этом сообщает «Фергана» со ссылкой на указ «О мерах по дальнейшему развитию узбекского языка и совершенствованию языковой политики в стране».

В рамках программы планируется расширить использование узбекского языка в делопроизводстве – с 1 апреля 2021 года будут внедрены сертификаты об уровне владения госязыком лицами, назначаемыми на ответственные должности. С этой же даты начнут определять уровень руководящих кадров по официальному делопроизводству на государственном языке. Тех, кто языком не пользуется, будут штрафовать.

В школах Узбекистана к 2030 году увеличат часы по предмету «Родной язык» (с 84 до 110). Тогда же планируется довести до 80% охват узбекоязычными группами в системе государственного дошкольного образования и до 140 – количество кафедр узбекского языка в высших учебных заведениях.

Для сохранения чистоты государственного языка и его обогащения, повышения культуры речи населения планируется поэтапное увеличение издания томов «Национальной энциклопедии Узбекистана» на узбекском алфавите, основанном на латинской графике, а также создание в 2020 году 15 лингвистических отраслевых терминологических и толковых словарей, обогащающих лексику узбекского языка.

Кроме того, литературному узбекскому будут обучать дикторов телевидения и радио. К 2030 году курсы станут обязательными.

В Минюсте отмечают, что при разработке законопроекта использовался опыт в области защиты государственного языка таких стран, как Таджикистан, Латвия, Литва и Украина.

Закон «О введении узбекского алфавита, основанного на латинской графике», который предусматривал полный переход на латиницу к 2000 году, бывший президент Узбекистана Ислам Каримов подписал еще в сентябре 1993 года. За основу был взят турецкий алфавит. Отмена кириллицы с каждым годом откладывалась на все более поздний срок, а в стране сосуществовали два алфавита – на латинице и на кириллице. Лишь в прошлом году был представлен окончательный вариант узбекского алфавита, основанного на латинице.

При этом в октябре с. г. Москва и Ташкент подписали соглашение о повышении качества образования на русском языке в стране. В его рамках в Узбекистан пригласят несколько десятков российских специалистов, которые оценят уровень преподавания местных учителей и помогут улучшить систему обучения.

Финансирование проекта взял на себя фонд Алишера Усманова, сообщает CentralAsia.News. Им выделено $5 миллионов долларов.

«Упор будет сделан на узбекоязычные школы. В русскоязычных образовательных учреждениях республики нет проблем с преподаванием русского языка. Наша цель – чтобы выпускник каждой школы владел как государственным, так и русским языком», – рассказал министр образования Узбекистана Шерзод Шерматов.