Уголовное дело, возбужденное в отношении журналиста, проповедника и редактора газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, бизнесмена Кемала Тамбиева и юриста Абубакара Ризванова передано в суд. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Дагестан. Прокуратура Дагестана, сообщает следствие, обвинительное заключение по данному делу утвердила.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – заявляет Следственное управление СКР по Республике Дагестан.

В «Черновике», в свою очередь, отметили, что продолжают считать данное уголовное дело необоснованным. Оперативно-следственные органы так и не сумели за все время следствия представить хотя бы одно объективное доказательство вины Гаджиева, Тамбиева и Ризванова, утверждает редакция газеты. Более того, добавляют там, был выявлен факт фальсификации материалов дела (в части имущества обвиняемых), по которому следственные органы отказались проводить проверки.

«Черновик» заявляет, что намерен и дальше бороться за справедливое рассмотрение дела и снятие всех обвинений с Гаджиева, Тамбиева и Ризванова.

Последних подозревают в финансировании террористических организаций через отправку средств благотворительным фондам (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и участии в деятельности террористической организации (ч. 4 ст. 205.1). В конце марта 2020 года в отношении Гаджиева было возбуждено еще одно уголовное дело – по ч. 2 ст. 282 («Участие в экстремистской организации»). Следствие несколько раз изменяло вменяемый в вину состав преступлений.

В частности, Гаджиеву ставилось в вину опубликованное в 2009 году в «Черновике» интервью с проповедником Исраилом Ахмеднабиевым, который на тот момент ни в какой преступной деятельности официально не подозревался. Журналист «Черновика», а также Тамбиев и Ризванов, обвинения в свой адрес отвергают. Каксообщала«Молодежь Дагестана», в декабре прошлого года Гаджиев подал жалобу в Европейский суд по правам человека на необоснованный арест и преследование за профессиональную деятельность.

Обвиняемые были задержаны в июне 2019 г. В многочисленных публикациях СМИ случившееся сравнивают с приобретшим всероссийский политический резонанс делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова. В защиту заключенных выступили многие общественные и религиозные деятели, а также национальные организации Северного Кавказа. В Дагестане регулярно проходят акции в поддержку подследственных. Правозащитники говорят о применении пыток к некоторым из них и сфабрикованности обвинения.