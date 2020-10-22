Внук бывшего верховного муфтия Саудовской Аравии (1993–1999) шейха Ибн База Абдуль-Азиз аль-Фадли подверг критике действия представителей властей королевства, призывающих бойкотировать турецкую продукцию.

Саудовские министры не могут смириться с тем, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является сильной «личностью с исламской ориентацией», написал он в Twitter.

Как передает IslamNews, Аль-Фадли также обратил внимание на особенность стратегии Эр-Рияда, который реализует политику бойкота Турции, но при этом не реагирует на нарушение прав мусульман и нападки на ислам в ряде государств, включая Китай, Индию и Францию.

В арабском сегменте Twitter развернулась настоящая война хештегов – за бойкот в отношении Турции и в ее поддержку.

«Почему следует поддерживать Турцию?

– Потому что это страна, которая везде поддерживает преследуемых мусульман.

– Потому что это страна, президент которой осмелился бросить вызов сверхдержавам.

– Потому что это страна, которая стремится собрать мусульман и сплотить их.

– Потому что это страна, которую враги пытаются ослабить», – пишут пользователи.

В поддержку президента Турции и политики правящей в стране Партии справедливости и развития также выступил известный саудовский шейх Абдуль-Азиз ат-Тарифи. «Эрдоган - усердный мусульманин, ревностный к религии Аллаха, стремящийся исправить свою страну и поддерживать дела мусульман», - сказал он.