Внук бывшего верховного муфтия Саудовской Аравии (1993–1999) шейха Ибн База Абдуль-Азиз аль-Фадли подверг критике действия представителей властей королевства, призывающих бойкотировать турецкую продукцию.
Саудовские министры не могут смириться с тем, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является сильной «личностью с исламской ориентацией», написал он в Twitter.
Как передает IslamNews, Аль-Фадли также обратил внимание на особенность стратегии Эр-Рияда, который реализует политику бойкота Турции, но при этом не реагирует на нарушение прав мусульман и нападки на ислам в ряде государств, включая Китай, Индию и Францию.
В арабском сегменте Twitter развернулась настоящая война хештегов – за бойкот в отношении Турции и в ее поддержку.
«Почему следует поддерживать Турцию?
– Потому что это страна, которая везде поддерживает преследуемых мусульман.
– Потому что это страна, президент которой осмелился бросить вызов сверхдержавам.
– Потому что это страна, которая стремится собрать мусульман и сплотить их.
– Потому что это страна, которую враги пытаются ослабить», – пишут пользователи.
В поддержку президента Турции и политики правящей в стране Партии справедливости и развития также выступил известный саудовский шейх Абдуль-Азиз ат-Тарифи. «Эрдоган - усердный мусульманин, ревностный к религии Аллаха, стремящийся исправить свою страну и поддерживать дела мусульман», - сказал он.