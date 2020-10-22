Гражданин Таджикистана Джуманазар Курбонназаров стал победителем конкурса «Студент года – 2020» в номинации «Иностранный студент года в Хабаровском крае России», сообщаетAsiaPlus.

Конкурс проводился по индивидуальным и коллективным номинациям среди 11 высших и профессионально-технических учреждений Хабаровского края, сообщает пресс-центр Государственного университета Комсомольска-на-Амуре (КнАГУ), который и представлял Джуманазар Курбонназаров на конкурсе.

Курбонназаров узнал о конкурсе «Студент года», как только поступил в КнАГУ. «Я посещал каждую премию с 2018 года и с восхищением смотрел на участников, которые стояли на сцене. Мне казалось, что в нем участвуют очень крутые ребята, ведь, чтобы победить, нужно отличиться в различных сферах», – поделился таджикский студент.

В этом году Джуманазар рискнул и победил. Он выиграл региональный этап конкурса и прошел в финальную часть, которая состоится 14–19 ноября в Москве.

Подготовку к участию в этом конкурсе Джуманазар начал со студенческого волонтерского клуба «Аспект» КнАГУ. Он также является заместителем руководителя клуба таджикской молодежи, обучающейся за рубежом, в Комсомольске-на-Амуре.

«Мне очень хотелось работать на благо университета и популяризировать таджикскую культуру и традиции в молодежной среде – я видел, что мой маленький вклад и вклад таких же, как я, в итоге вырастает в реально полезные проекты», ‒ рассказал Джуманазар Курбонназаров.

Российская национальная премия «Студент года» – конкурсный и образовательный проект для учащихся вузов и ПТУ, имеющих особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни. Премия учреждена в 2014 году и проводится на более чем 70 площадках России.