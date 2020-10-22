Анкара без колебаний направит войска и окажет военную поддержку Азербайджану, если такой запрос поступит из Баку, заявил вице-президент Турции Фуат Октай в интервью телеканалу CNN Türk, сообщает Anadolu.

«Об этом наш президент четко заявил с первого дня. Между Азербайджаном и Турцией есть военные соглашения, есть соглашения о военном сотрудничестве. Если произойдет непредвиденное развитие событий со стороны Армении и если поступит такое приглашение, Турция не будет колебаться, наш президент нисколько не будет колебаться», – сказал Октай.

При этом он отметил, что на данный момент подобных обращений не поступало.

Октай также подверг критике деятельность Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта. По его словам, МГ пытается оставить вопрос нерешенным и поддерживает Ереван как в политическом, так и в военном отношении.

Сопредседателями Минской группы являются Россия, Франция и США. В ее состав также входят Беларусь, ФРГ, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, а также Армения и Азербайджан.

Кроме того, как передает РИА «Новости», в интервью CNN Türk вице-президент Турции отметил, что у Москвы не получается урегулировать кризис в Нагорном Карабахе и в одиночку. «Россия попробовала найти решение и вступить в переговоры, вспомнив старые связи при СССР. Но не получилось», – указал Октай. Он добавил, что тот факт, что за столом переговоров не было Турции – большое упущение.

По мнению вице-президента, без Анкары решения быть не может. Он также указал, что Россия – одна из стран, с которой Турции удалось построить «наиболее здоровые и крепкие отношения на фоне происходящего в мире хаоса».

Ранее с резкой критикой МГ ОБСЕ выступил спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп. «Минская группа ОБСЕ уже 30 лет не может найти выхода из карабахского конфликта. Сегодня можно констатировать «смерть мозга» МГ ОБСЕ», – сказал он.