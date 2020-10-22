Высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что «конфликт не имеет дипломатического решения» в очередной раз свидетельствует о том, что Армения совершенно не заинтересована в урегулировании карабахского кризиса путем переговоров. Этим заявлением руководство Армении признает, что ее цель – сохранить под оккупацией захваченные территории Азербайджана. Тем самым еще раз подтверждается, что риторика официального Еревана об урегулировании конфликта путем переговоров – лицемерие.

Об этом, как сообщает Anadolu, сказал в интервью СМИ помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

По его словам, премьер-министр Армении безответственно ради своих политических амбиций призывает гражданских лиц к тотальному вооружению и вовлекает их к участию в боевых действиях. Официальная позиция Армении демонстрирует, кто нарушает гуманитарное перемирие и ведет к еще большей эскалации ситуации в регионе.

Такие заявления человека, отдавшего приказ об обстреле мирного азербайджанского города Гянджа из баллистических ракет СКАД, а также населения других городов и районов из ракетных установок и тяжелых орудий, не должны вызывать удивления, добавил Гаджиев.

Помощник президента также обратил внимание, что заявление премьер-министра Армении было сделано сразу после рабочего визита министров иностранных дел двух стран в Москву по инициативе России и до встречи на уровне министров иностранных дел в Вашингтоне по инициативе США.

Гаджиев напомнил, что президент Ильхам Алиев неоднократно говорил о готовности Азербайджана к переговорам и урегулированию конфликта дипломатическим путем на основе резолюций Совета Безопасности ООН. По его словам, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны сделать выводы из последнего заявления руководства Армении, т. к. в них содержится прямое неуважение к шагам, предпринятым международным сообществом по мирному разрешению ситуации в Карабахе.

Накануне Пашинян во время прямого эфира на своей странице в Facebook призвал всех армян к оружию. Только в этом случае можно достичь приемлемого для Еревана решения карабахского конфликта, добавил он.

За последнее время три азербайджанских района, расположенные вдали от зоны боевых действий, были обстреляны с территории Армении из оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), сообщает Министерство обороны АР. Баллистические ракеты были запущены в направлении Сиязанского, Габалинского и Кюрдамирского районов. По предварительным данным, потерь среди мирного населения нет. В Баку расценили удар как военное преступление против мирного населения.

Вооруженные силы Армении ранее уже обстреливали из ОТРК территорию Азербайджана, в том числе второй по величине город республики – Гянджу, что повлекло за собой гибель десятков людей.

Боевые действия также продолжаются на Агдере-Агдамском, Физули-Джебраильском и Зангилан-Губадлинском направлениях фронта. Согласно сообщению Минобороны, в ходе столкновений в Губадлинском направлении фронта армянские войска понесли тяжелые потери в живой силе и технике, добровольческие отряды, переброшенные из Армении в оккупированный Карабах, массово дезертируют в районе Гадрута.

Сегодня, как заявил президент Азербайджана, армия страны полностью установила контроль над государственной границей с Ираном.

В ходе боев, продолжающихся с 27 сентября в ответ на провокации армянской стороны, ВС Азербайджана освободили более 120 оккупированных Арменией населенных пунктов республики, в том числе города Зангелан, Джебраил, Физули и Гадрут.