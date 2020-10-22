Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг провел встречу с 85 патриархом армянской религиозной общины страны Сааком II Машаляном, сообщает Anadolu.

Глава государства вместе с супругой Эмине Эрдоган прибыли к церкви Святой Девы Марии в стамбульском районе Кумкапы, где проходила похоронная церемония в связи с кончиной члена армянской общины, депутата от правящей Партии справедливости и развития (ПСР), писателя и журналиста Маркара Эсаяна.

Президент Турции посетил Патриархат Армянской апостольской церкви, созданный в 1471 году по указу османского султана Мехмета II Фатиха. В Византийской империи армянам, как еретикам, было запрещено иметь свой религиозный центр. Главу государства встретил предстоятель церкви Саак Машалян.

Эрдогана с супругой сопровождали глава МВД Сулейман Сойлу, министр юстиции Абдулхамит Гюль, министр здравоохранения Фахреттин Коджа, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, глава управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, заместитель председателя ПСР Нуман Куртулмуш и другие.

Встреча с патриархом продолжалась около получаса. Затем Эрдоган прошел в здание армянской церкви, где состоялась религиозная служба по Эсаяну.

Армяне – исторически одно из крупнейших меньшинств в Стамбуле. В целом сегодня в Турции проживает порядка 100 тысяч этнических армян, 60 тысяч из них – граждане страны.

Маркар Эсаян - автор пяти книг. Он выступал за прекращение оккупации Армений Карабаха и возвращение его Азербайджану.

Саак II Машалян в своей речи в ходе церемонии прощания с депутатом отметил, что «Маркар Эсаян - член армянского народа. Народа, который на протяжении 1400 лет жил в соседстве с мусульманами. Маркар Эсаян стал мостом. Нам нужны такие люди, как Маркар, чтобы строить мосты. Нам нужны люди, которые будут строить мосты дружбы между армянами и турками, азербайджанцами и армянами, нам нужны такие люди, как хлеб и вода».

«В эти самые жаркие дни карабахского конфликта разделение нашей боли в армянской церкви содержит важное послание, - добавил патриарх. - Эта печальная война на Кавказе не является религиозной войной. Это даже не война армянского и азербайджанского народов. По сути, это земельный конфликт, оставленный империалистами между двумя народами, у которых был опыт жизни в сотнях лет дружбы».

«Ценность как Турции, так и вашей личной [Эрдогана] инициативы бесспорна. Пусть Господь сделает Вас посланником мира и благополучия, которые рассеют туманные тучи войны. Наши граждане-армяне молятся о вашем здоровье и благополучии», - сказал религиозный лидер армян Турции, обращаясь к президенту страны.