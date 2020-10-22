Армяне превратили мечеть в оккупированном Зангелане в свинарник

Азербайджанские военные обнаружили в деоккупированном 20 октября Зангелане полуразрушенное здание мечети, в которой был обустроен свинарник. Кадры быстро разлетелись по соцсетям и вызвали острую реакцию. Многие называли это издевательством. Свинья в мусульманской традиции – грязное животное, запрещенное для употребления в пищу, а мечеть – место молитвы, которое необходимо поддерживать в чистоте. Зангелан 27 лет находился под армянской оккупацией. #Зангелан #мечеть #свинарник