ПОЛИТИКА
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Армяне превратили мечеть в оккупированном Зангелане в свинарник
Азербайджанские военные обнаружили в деоккупированном 20 октября Зангелане полуразрушенное здание мечети, в которой был обустроен свинарник. Кадры быстро разлетелись по соцсетям и вызвали острую реакцию. Многие называли это издевательством. Свинья в мусульманской традиции – грязное животное, запрещенное для употребления в пищу, а мечеть – место молитвы, которое необходимо поддерживать в чистоте. Зангелан 27 лет находился под армянской оккупацией. #Зангелан #мечеть #свинарник
Армяне превратили мечеть в оккупированном Зангелане в свинарник / Others
22 октября 2020 г.
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