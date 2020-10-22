Общественное радио Армении, известное как Ереванское радио, в новости, опубликованной 16 октября под заголовком «Число убитых азербайджанских военных по дням», использовало фотографию популярного турецкого поп-исполнителя Сердара Ортача вместе с актером Кааном Гиргином.

Снимок был сделан 20 лет назад в Сивасе, когда Сердар Ортач проходил оплачиваемую военную службу.

В новости с фотографией Ортача, опубликованной на интернет-странице радио на турецком языке по адресу: tr.armradio.am, утверждается, что с 27 сентября по 15 октября якобы были убиты 5 839 азербайджанских военных. Интернет-сайт использовал повторно ту же фотографию 21 октября – в новости под заголовком «На юге продолжаются интенсивные столкновения».

Ранее Сердар Ортач заявил, что, если понадобится, он готов пойти в армию Азербайджана, чтобы оказать поддержку народу страны. «Если у тебя есть военные, ты будешь воевать, но не будешь сбрасывать ракеты на мирных жителей. Я ничего не говорю против армянского народа, но человек, стоящий во главе их, психопат», – сказал он.

«Официальные медиа Армении, оказавшейся в безысходном положении перед лицом операции Азербайджана, которая ведется с целью освобождения оккупированных земель, публикуют заведомо ложные новости, вызывающие насмешки в социальных сетях», – так прокомментировала фейк армянского радио газета Milliyet.

Пользователи соцсетей в связи с публикациями ереванского СМИ с иронией вспомнили о знаменитом армянском радио из анекдотов советского времени. «Кто знает армянское радио, тот не удивлен», – говорится в одном из постов в Twitter.