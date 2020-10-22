ПОЛИТИКА
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Эрдоган посетил церемонию похорон депутата-армянина
Президент Турции Реджеп Эрдоган с супругой прибыли на похоронную церемонию в церковь Святой Девы Марии в Стамбуле, где проходило прощание с членом армянской общины, депутатом от правящей Партии справедливости и развития (ПСР), писателем и журналистом Маркаром Эсаяном. До этого турецкий лидер провел встречу с патриархом Армянской церкви в стране Сааком Машаляном. #похороны #МаркасЭсаян #Турция
Эрдоган посетил церемонию похорон депутата-армянина / Others
22 октября 2020 г.
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