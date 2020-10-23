Переполненные больницы в регионах

Из регионов России поступает все больше сообщений о нехватке мест в больницах для лечения пациентов с коронавирусом. Чаще всего после этого местные чиновники делают опровержения. Так, глава Минздрава Саратовской области Олег Костин, который сам заболел коронавирусной инфекцией, заявил, что коек для больных COVID-19 катастрофически не хватает.

«Места в больницах катастрофически тают, резервы только для тяжелых больных. (...) Дальше может быть хуже, мы действительно держим сотню коек как резерв самым тяжелым», – приводит слова министра здравоохранения области информагентство Интерфакс.

После этого заместитель министра здравоохранения области Станислав Шувалов заявил журналистам, что никакого дефицита коек нет – в регионе, по его словам, свободны 600 мест для пациентов с коронавирусом. Чиновник уверен, что госпитализировать людей с легкой или средней тяжестью течения инфекции не стоит. Такие пациенты, по мнению Шувалова, должны лечиться на дому. Высокую загруженность станций скорой помощи замглавы Минздрава объяснил необоснованными звонками граждан.

О сложностях работы в период пандемии в открытом письме главе региона Радию Хабирову заявили врачи из Башкортостана. В обращении говорится, что из-за неправильной организации системы здравоохранения, в республике не хватает мест для лечения коронавирусных пациентов, а медики работают по принципу «за себя и за того парня».

«По всей стране идет скрывающееся за красивым словом «оптимизация» постепенное сворачивание государственной системы оказания медицинской помощи гражданам. Количественный и качественный дефицит кадров, ощущаемый всеми, за редким исключением ведомственных лечебных учреждений, увеличил нагрузку на всех медицинских работников», – говорится в тексте обращения врачей.

По данным региональных властей, сейчас заболевающих коронавирусом пациентов в Башкортостане больше, чем выздоравливающих. Примерно такая же ситуация была и в первые месяцы пандемии. Глава региона Радий Хабиров заявил, что в последние недели «больницы тяжело справлялись» с наплывом пациентов. Также по словам чиновника, от граждан поступает много жалоб на сложности с госпитализацией. Несмотря на увеличение новых случаев инфицирования и рост числа госпитализаций, Башкортостан не собирается вводить строгий карантин.

Более того, несколько дней назад в Башкортостане масштабно отпраздновали День республики. Праздничный концерт посетили около 50 тысяч человек. Уфимский врач Глеб Глебов, который работает с коронавирусными пациентами, увидев фото и видео с концерта, записал эмоциональное видеообращение. По словам доктора, жителям Башкортостана «устроили геноцид населения» в честь дня республики.

Не лучше ситуация и в других регионах России. В Самарской области люди жалуются на нехватку лекарств в аптеках и мест в больницах – пациентов из группы риска не госпитализируют. В Воронежской области власти отчитались, что занято уже 94% коек для пациентов с коронавирусом. В Ростовской области люди выстраиваются в огромные очереди на КТ и бесплатные тесты на COVID-19.

В регионах с нехваткой коек для пациентов с коронавирусом власти перепрофилируют больницы. Но из-за этого в том числе теряется качество медицинского обслуживания людей с другими тяжелыми болезнями.

Рост госпитализаций в Москве и эксперименты над людьми

Больше всего заболевших коронавирусом по стране – в Москве. По данным на 16 октября, всего инфекцию выявили у 353 тысяч человек. Умерли от COVID-19 почти 6 тысяч пациентов. По данным столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом, на этой неделе в Москве число новых случаев инфицирования на 31,7% больше, чем на прошлой. Также на этой неделе на 15% увеличилось число госпитализированных пациентов.

Несмотря на рекордное увеличение заболеваемости, строгий карантин в столице не вводят. Власти пока решились на часть ограничений – отправили 30 процентов сотрудников компаний на удаленную работу, а людей старше 65 лет попросили остаться дома, и даже заблокировали им льготные транспортные билеты. Ограничения коснулись и школьников 6–11 классов, с 19-го октября их переводят на дистанционный режим обучения.

В Москве пока не закрывают кафе, рестораны и ночные клубы. Но власти решили провести эксперимент над любителями ночной жизни. С 19-го октября для входа в клубы нужно будет зарегистрировать номер телефона, отправив СМС на специальный номер, либо отсканировать QR-код.

«Сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска», – сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Лысаков назвал эксперимент московских властей продолжением обкатки «цифрового концлагеря». Законодатель опасается, что в скором времени любое намерение выйти из дома будет контролироваться властью.

«Чем отличается поход в ночной клуб от похода в «Пятерочку», посещение дискотеки от посещения МФЦ или аптеки? Ответ: скопление людей. Тогда, следуя логике столичной мэрии, просто одержимой темой цифрового сбора и использования персональной информации, надо пропускать во все эти места исключительно по QR-коду на зарегистрированном телефоне, а еще лучше – по чипу, вживленному в плечо человека (привет Баширову!)», – написал депутат Вячеслав Лысаков в своем телеграм-канале «Думаем».

Между тем президент профсоюзного ресторанного альянса Дмитрий Левицкий считает, что решение властей Москвы позволяет «хоть как-то выкрутиться» из ситуации, обеспечив сотрудников работой. При этом, по мнению Левицкого, после ввода системы «чекинов» посетителей в клубах станет меньше.

Что говорят власти

13-го октября в Минздраве России сообщили, что койки для лечения больных коронавирусом загружены на 90%. При этом 20% госпитализированных пациентов страдают легкой степенью заболевания. В ведомстве считают, что такие пациенты должны находиться дома и не занимать коечный фонд.

Чтобы хоть как-то разгрузить больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, в России начали развертывать временные госпитали. Так, в Москве сейчас работают две таких точки. По данным РБК, в ближайшее время власти планируют открыть еще два временных госпиталя.

Несмотря на рост числа заболевших и госпитализированных, чиновники здравоохранения не считают, что сейчас в стране идет вторая волна коронавируса. Главный санитарный врач России Анна Попова ранее заявила, что пока это только «продолжение эпидемического процесса».

Сказать точно, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад, невозможно. Отдельные эксперты Минздрава страны и вирусологи из научных институтов делают свои прогнозы. Так, по мнению заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, ситуация может стабилизироваться в начале ноября. Эксперт считает, что пик по количеству заболевших может составить 17–18 тысяч случаев в сутки.

Ростом числа новых случаев COVID-19 в России обеспокоены и во Всемирной организации здравоохранения. При этом эксперты ВОЗ говорят, что не могут делать прогнозы о том, как пандемия будет развиваться в стране.

Вся надежда на вакцину

14-го октября президент России Владимир Путин сообщил о регистрации второй в стране вакцины от коронавируса. Она получила название «ЭпиВакКорона». Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что эта прививка состоит из искусственно созданных фрагментов вирусных белков-пептидов. С их помощью, по словам чиновницы, иммунная система может распознать и нейтрализовать коронавирус.

В ближайшее время выпустят 60 тыс. доз этой вакцины, после чего в разных регионах России начнутся пострегистрационные клинические испытания. Сообщается, что к ним привлекут 40 тысяч добровольцев. Однако по международным нормам, регистрировать вакцину можно только после трех стадий клинических испытаний. Вакцина «ЭпиВакКорона» перейдет в третью фазу только сейчас, то есть уже после регистрации.

Ранее в августе Россия заявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Речь идет о препарате, созданном научным центром имени Гамалеи совместно с военными. Эта вакцина, получившая название Спутник-V, также была зарегистрирована до начала третьей стадии клинических испытаний. В связи с этим эксперты из разных стран выражали сомнения в эффективности и безопасности вакцины.

Спустя почти месяц после регистрации препарата информация о нем появилась в авторитетном научном журналеLancet. Статья российских исследователей вызвала еще больше вопросов. Десятки профессоров из разных стран усомнились в подлинности данных о Спутнике-V.

Несмотря на это, вакцину начали тестировать на добровольцах. Партии прививки отправили и в регионы России, для вакцинации медработников, которые лечат пациентов с коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее говорила, что вакцину хотят купить 27 стран. Уже есть договоренности о поставках миллионов доз в Мексику, Индию, Узбекистан, Непал и Египет. Однако до сих пор массовое производство вакцины не начали.

Во всяком случае, даже в случае масштабного выпуска прививки, 54 процента россиян не готовы вакцинироваться отечественным препаратом. Об этом говорится в последнем опросе «Левада-центра». А по данным онлайн-опроса «Единой России», прививаться какой-либо вакциной от коронавируса не готовы 73% опрошенных россиян.