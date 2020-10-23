Дайвер снял на видео встречу с трехметровой белухой возле острова Попова

На глубине четыре метра в Японском море, недалеко от острова Попова дайвер наткнулся на белуху. Она не только подплыла к нему, но и позволила себя погладить. В конце 2019 года у восточного побережья Приморья из «китовой тюрьмы» были выпущены полсотни белух. Предполагалось, что животные через Татарский пролив сами вернутся в привычную им зону обитания в акваториях Охотского моря. #Охотскоеморе #Приморье #Белуха