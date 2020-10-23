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Израиль в 179-й раз снес дома в палестинской деревне Аль-Аракиб
Израильская армия сносит дома в палестинской деревне с июля 2010 года под предлогом того, что она «была основана незаконно». Жители поселения подчеркивают, что эти земли были унаследованы ими от предков задолго до основания еврейского государства
Израиль в 179-й раз снес дома в палестинской деревне Аль-Аракиб
Фото: АА / AA
23 октября 2020 г.

Израильские военные в 179-й раз снесли жилые постройки в деревне Аль-Аракиб в пустыне Ан-Накаб (Негев).

Как сообщил Anadolu член комитета обороны селения Азиз ат-Тури, в домах, построенных из дерева и пластмассы, проживало 22 семьи. По его словам, это уже четвертый снос домов в Аль-Аракибе с начала пандемии коронавирусной инфекции.

Ат-Тури также отметил, что разрушенные дома будут восстановлены в ближайшее время. В деревне проживает более 80 человек, имеющих гражданство Израиля.

Израильские чиновники утверждают, что «деревня была основана незаконно и должна быть снесена». Жители Аль-Аракиб, со своей стороны, подчеркивают, что эти земли были унаследованы ими от предков задолго до основания Израиля.

Они восстанавливают свои скромные постройки после каждого сноса израильскими войсками с июля 2010 года.

Израиль не предоставляет Аль-Аракибу электричество и воду и не признает право собственности на землю палестинцев, проживающих в этом регионе.

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