ПОЛИТИКА
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Дуэль взглядов Хабиба и Гэтжи в преддверии поединка на турнире UFC
Боец смешанных единоборств, действующий чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион UFC Джастин Гэтжи провели дуэль взглядов перед поединком в рамках турнира UFC 254, который состоится в эту субботу, 24 октября, в Абу-Даби на «Бойцовском острове». На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. У Гэтжи 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA. #Нурмагомедов #Гэтжи #UFC
UFC / Others
23 октября 2020 г.
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