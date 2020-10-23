После перехода всей территории Нагорного Карабаха под контроль Баку безопасность и права проживающих на этой территории армян будут обеспечены так же, как у всех остальных жителей Азербайджана, заверил президент Ильхам Алиев, передает РБК.

«Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, являются нашими гражданами <...>. Армяне Нагорного Карабаха могут быть уверены, что их безопасность как граждан Азербайджана будет обеспечена. Они будут жить лучше после устранения преступной хунты в Нагорном Карабахе. Они будут жить достойно», – заявил Алиев в интервью японской газете Nikkei, отвечая на вопрос, может ли он гарантировать, что армяне смогут безопасно жить в Нагорном Карабахе в случае возвращения этой территории под контроль Баку.

В подтверждение своих слов Алиев заявил, что в Азербайджане и сейчас живут «тысячи людей армянского происхождения», а в центре Баку стоит «армянская церковь со множеством армянских книг».

По словам Алиева, армянскому населению может быть предоставлена культурная автономия по аналогии с тем, как в ряде европейских стран жители получают «определенные права в своих муниципалитетах, в своих общинах».

При этом Алиев отверг идею проведения в Нагорном Карабахе референдума о самоопределении региона с его нынешним населением, откуда было изгнано все коренное азербайджанское население. «Мы никогда на это не согласимся», – сказал президент, отметив, что у армян уже есть свое государство и Баку никогда не согласится с созданием второго такого государства на своей исторической территории.

Кроме того, Алиев вновь выступил за усиление роли Анкары в разрешении карабахского кризиса. «Если бы сегодня мы могли выбрать сопредседателей Минской группы ОБСЕ, то Азербайджан обязательно поддержал бы кандидатуру Турции», - сказал глава государства.

Боевые действия различной интенсивности в зоне карабахского конфликта продолжаются сегодня по всей линии фронта, сообщает Anadolu со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Части ВС Армении, дислоцированные на оккупированных территориях Азербайджана, в течение последних суток продолжали обстреливать позиции азербайджанской армии в Агдеринском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлинском направлениях. Противник, применяющий минометы и артиллерию, несет серьезные потери, отмечают в Баку.

По данным оборонного ведомства Азербайджана, разрушены несколько опорных пунктов ВС Армении, противник вынужден отступить из ряда важных высот и территорий. В рядах ВС Армении фиксируется нехватка военной техники, боеприпасов и продуктов питания.

Система управления армянскими войсками на оккупированных землях Азербайджана практически разрушена. Бреши в обороне пытаются заполнить гражданскими лицами. Жители Тавуша и Сисиана отказываются участвовать в боевых действиях и массово дезертируют, утверждают в Минобороны Азербайджана.

Также, как сообщают в Баку, в пятницу утром подразделения ПВО Азербайджана обнаружили и уничтожили два БПЛА ВС Армении. Еще два беспилотника спущены на землю с помощью специальной техники.

В ходе контрнаступательной операции, продолжающейся с 27 сентября в ответ на провокации армянской стороны, ВС Азербайджана освободили более 130 оккупированных Арменией населенных пунктов республики, в том числе города Зангелан, Джебраил, Физули и Гадрут.

По данным Генпрокуратуры АР, жертвами армянских обстрелов с 27 сентября по 23 октября стали 63 мирных жителя Азербайджана, более 298 получили ранения. Сегодня в боях с оккупантами за освобождение родного Губадлинского района погиб Национальный герой страны полковник Шюкюр Гамидов.