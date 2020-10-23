Бизнесмен Аркадий Ротенберг стал главным сторонним подрядчиком властей Москвы за 10 лет нахождения Сергея Собянина во главе российской столицы. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на совместное исследование «Проекта» и Forbes.

Бюджет Москвы при Собянине вырос почти в три раза – с 1,11 до 3,15 триллиона рублей, при этом сверхдоходы мэрия, в основном, тратила на строительство и благоустройство: за 10 лет на эти цели было потрачено 8,5 триллиона рублей (на социальные статьи в то же время было потрачено 9 триллионов). «Проект» отмечает, что такое распределение – редкость для региональных бюджетов, обычно социальные расходы превышают 60% от бюджета.

Всего за 10 лет Москва потратила 4,3 триллиона на градостроительную политику и строительство, 2,3 триллиона на городское хозяйство и 1,5 триллиона на транспорт и транспортную инфраструктуру. Самым крупным подрядчиком мэрии за 10 лет оказалось принадлежащее непосредственно правительству города АО «Мосинжпроект», получившее контрактов на 832 миллиарда рублей. При этом компания одновременно стала и крупнейшим городским заказчиком – общая сумма размещенных ею заказов превысила 1,5 триллиона рублей.

В целом, пришли к выводу авторы исследования, за время правления Собянина, крупные строительные контракты, составляющие основу госзаказа Москвы, сосредоточились в нескольких крупных компаниях, владельцы которых «либо тесно связаны с мэрией, либо дружат с президентом страны, либо спрятаны за номиналами и офшорами».

В рейтинге сторонних подрядчиков первое место заняла компания близкого к Кремлю Аркадия Ротенберга «Мостотрест», за десять лет получившая контрактов на сумму 441,5 миллиарда рублей. В основном, они связаны с дорожным строительством.

На втором месте рейтинга подрядчиков оказался холдинг «Метровагонмаш», получивший заказы на 402 миллиарда рублей на строительство вагонов метро и трамваев. В состав совета директоров материнской компании «Метровагонмаш» – «Трансмашхолдинга» – долгое время входил вице-мэр Москвы по транспорту Максим Ликсутов, он также владел миноритарным пакетом акций компании.

Третье место в рейтинге заняла компания МИСК, занимающаяся дорожным строительством, и входящая в нее ИФСК с суммой контрактов 286 миллиардов рублей. Значительная часть подрядов была получена в 2011-2015 годах, когда ИФСК еще не была частью МИСК и контролировалась также близким к Кремлю бизнесменом Геннадием Тимченко.

Замыкает десятку крупнейших подрядчиков мэрии Москвы компания ЕКС, получившая контракты на 64 миллиарда рублей. О ее бенефициарах ничего не известно. Между тем, в ходе отдельного расследования «Проект» и Forbes выяснили, что реальным владельцем компании может быть 36-летний бизнесмен Максим Крылов, имеющий связи с семьей Ротенбергов.

Сергей Собянин был назначен мэром Москвы 21 октября 2010 года указом президента Дмитрия Медведева, который на тот момент возглавлял страну.