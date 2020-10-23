ПОЛИТИКА
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Компания Ротенберга получила в Москве контракты почти на полтриллиона руб
За 10 лет Москва потратила 4,3 триллиона на градостроительную политику и строительство, 2,3 триллиона на городское хозяйство и 1,5 триллиона на транспорт и транспортную инфраструктуру
Компания Ротенберга получила в Москве контракты почти на полтриллиона руб
Фото: PБК / Others
23 октября 2020 г.

Бизнесмен Аркадий Ротенберг стал главным сторонним подрядчиком властей Москвы за 10 лет нахождения Сергея Собянина во главе российской столицы. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на совместное исследование «Проекта» и Forbes.

Бюджет Москвы при Собянине вырос почти в три раза – с 1,11 до 3,15 триллиона рублей, при этом сверхдоходы мэрия, в основном, тратила на строительство и благоустройство: за 10 лет на эти цели было потрачено 8,5 триллиона рублей (на социальные статьи в то же время было потрачено 9 триллионов). «Проект» отмечает, что такое распределение – редкость для региональных бюджетов, обычно социальные расходы превышают 60% от бюджета.

Всего за 10 лет Москва потратила 4,3 триллиона на градостроительную политику и строительство, 2,3 триллиона на городское хозяйство и 1,5 триллиона на транспорт и транспортную инфраструктуру. Самым крупным подрядчиком мэрии за 10 лет оказалось принадлежащее непосредственно правительству города АО «Мосинжпроект», получившее контрактов на 832 миллиарда рублей. При этом компания одновременно стала и крупнейшим городским заказчиком – общая сумма размещенных ею заказов превысила 1,5 триллиона рублей.

В целом, пришли к выводу авторы исследования, за время правления Собянина, крупные строительные контракты, составляющие основу госзаказа Москвы, сосредоточились в нескольких крупных компаниях, владельцы которых «либо тесно связаны с мэрией, либо дружат с президентом страны, либо спрятаны за номиналами и офшорами».

В рейтинге сторонних подрядчиков первое место заняла компания близкого к Кремлю Аркадия Ротенберга «Мостотрест», за десять лет получившая контрактов на сумму 441,5 миллиарда рублей. В основном, они связаны с дорожным строительством.

На втором месте рейтинга подрядчиков оказался холдинг «Метровагонмаш», получивший заказы на 402 миллиарда рублей на строительство вагонов метро и трамваев. В состав совета директоров материнской компании «Метровагонмаш» – «Трансмашхолдинга» – долгое время входил вице-мэр Москвы по транспорту Максим Ликсутов, он также владел миноритарным пакетом акций компании.

Третье место в рейтинге заняла компания МИСК, занимающаяся дорожным строительством, и входящая в нее ИФСК с суммой контрактов 286 миллиардов рублей. Значительная часть подрядов была получена в 2011-2015 годах, когда ИФСК еще не была частью МИСК и контролировалась также близким к Кремлю бизнесменом Геннадием Тимченко.

Замыкает десятку крупнейших подрядчиков мэрии Москвы компания ЕКС, получившая контракты на 64 миллиарда рублей. О ее бенефициарах ничего не известно. Между тем, в ходе отдельного расследования «Проект» и Forbes выяснили, что реальным владельцем компании может быть 36-летний бизнесмен Максим Крылов, имеющий связи с семьей Ротенбергов.

Сергей Собянин был назначен мэром Москвы 21 октября 2010 года указом президента Дмитрия Медведева, который на тот момент возглавлял страну.

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