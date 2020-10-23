Турция имеет такое же право на участие в мирном процессе по Карабаху, что и Россия. Об этом заявил в пятницу журналистам президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

Глава турецкого государства привлек внимание к высказываниям президента Азербайджана Ильхама Алиева по участию Анкары в процессе урегулирования карабахского конфликта. «Турция заинтересована в разрешении противоречий и мире в регионе не меньше, чем Россия», – подчеркнул президент.

«Азербайджан заявляет, что если Ереван выступает за участие России в мирном процессе, то Баку предлагает вовлечь Турцию. То есть за столом переговоров должны быть как Москва, так и Анкара», – отметил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, непосредственно Россия не имеет каких-либо претензий по участию Анкары в процессе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. «Лично до меня не доходили какие-либо негативные отзывы официальных лиц России по данному вопросу», – сказал Эрдоган.

«Я верю в то, что насколько Россия планирует находиться там ради решения и ради мира, – добавил глава государства, – настолько Турция, как и Россия, имеет право находиться тут ради установления мира».

Турция также является частью Минской группы ОБСЕ, обратил внимание президент. Однако тройка ее сопредседателей – Россия, Франция, США - не смогла, заключил он, найти выхода из кризиса на протяжении нескольких десятилетий.

Анкара исходит из того, что этот вопрос может быть решен с Москвой «совместно, как решали вопросы в Сирии», заключил Эрдоган.