ПОЛИТИКА
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Уволен замглавы ФСБ, которого на Западе обвиняли в покушении на Навального
Сергей Смирнов координировал в ФСБ работу департамента военной контрразведки, службы экономической безопасности, службы по защите конституционного строя (Вторая служба ФСБ)
Уволен замглавы ФСБ, которого на Западе обвиняли в покушении на Навального
Фото: Wikipedia / Others
23 октября 2020 г.

Президент Владимир Путин подписал указ об увольнении первого заместителя директора ФСБ Сергея Смирнова, занимавшего должность с 2003 года, рассказали РБК два источника, близкие к спецслужбе.

«Смирнов уходит в отставку по выслуге лет, ему исполнилось 70 лет», – сказал один из собеседников РБК. Смирнов координировал в ФСБ работу департамента военной контрразведки, службы экономической безопасности, службы по защите конституционного строя (Вторая служба ФСБ), уточняет издание. Первым замдиректора ФСБ Смирнов стал в июне 2003-го, до этого в течение двух лет он возглавлял Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как пишет «Медуза»со ссылкой на источники The Guardian, по мнению спецслужб Великобритании, Германии и Франции, за отравлением политика Алексея Навального стоит Вторая служба ФСБ. Она, по выражению газеты, «ответственна за внутриполитические угрозы со стороны Кремля». Собеседники издания предположили, что ФСБ провела операцию против Навального не для того, чтобы убить его, а «чтобы сделать ему недвусмысленное предупреждение и вынудить покинуть Россию».

Навальный был отравлен 20 августа с. г. в Томске. По заключению экспертов Организации по запрещению химического оружия, было применено вещество, схожее с боевыми отравляющими веществами. В этой связи ЕС и Великобритания ввели санкции против шести высокопоставленных чиновников РФ.

В список вошли директор ФСБ Александр Бортников, начальник Управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

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