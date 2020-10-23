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Армянское здравоохранение на грани коллапса из-за COVID-19
Принять экстренные меры против эпидемии необходимо для того, чтобы высвободить медицинские ресурсы и врачей для нужд армии, воюющей в оккупированном азербайджанском Карабахе, говорят в Минздраве Армении
Армянское здравоохранение на грани коллапса из-за COVID-19
Фото: Reuters / Reuters
23 октября 2020 г.

Система здравоохранения Армении может оказаться на грани коллапса, если число случаев заражения COVID-19 продолжит расти, заявила врач-эпидемиолог Национального центра контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения страны Лусине Паронян на брифинге в Едином информационном центре.

Она сообщила, что в последние дни в стране отмечается беспрецедентный рост случаев заражения коронавирусом, приводит ее слова «Новости-Армения».

«Система здравоохранения вскоре может оказаться перед коллапсом, и мы не будем иметь места для госпитализации тяжелых больных. Ресурсы постоянно расширяются, перепрофилируются новые больницы. Сегодня мы имеем около 2000 больных, которые лечатся в больницах, но есть множество случаев, когда люди нуждаются в госпитализации и ждут, пока освободится место в той или иной больнице. Или случаи, когда человека после 2 дней лечения и стабилизации ситуации выписывают, чтобы принять следующего», – рассказала она.

По словам Паронян, принять экстренные меры для снижения числа заболевших необходимо, в том числе и потому, что медицинские ресурсы и врачи нужны армии, воюющей в оккупированном азербайджанском Карабахе.

«Мы уже имеем хороший опыт. Наша 10-месячная борьба против коронавируса научила нас, что когда стало обязательным ношение масок, когда были ужесточены санитарно-эпидемиологические нормы, мы имели снижение числа случаев», – напомнила она.

За минувшие сутки в Армении COVID-19 заразились 2474 человека. Общее число инфицированных выросло до 73 310 человек.

По данным интернет портала Worldometers, число умерших из-за коронавируса в стране за сутки увеличилось на 14 человек - до 1145. Всего сейчас 21 889 активных зараженных COVID-19.

При этом Ереван отказывается идти на переговоры с Баку об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. Ранее премьер-министр Никол Пашинян во время прямого эфира на своей странице в Facebook призвал всех армян к оружию. Только в этом случае можно достичь приемлемого для Еревана решения карабахского конфликта, добавил он. На сегодня, по словам Пашиняна, «конфликт не имеет дипломатического решения».

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