Время ожидания скорой медицинской помощи в Челябинской области РФ сократилось до 5 суток, сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт. В последнее время число вызовов увеличилось из-за роста заражения COVID-19.

Как передает корреспондент РИА Новый День, в правительстве области считают это достижением: ранее ждать «скорую» приходилось по 8 суток, а по регламенту, если температура у больного не снижается ниже 38,5 в течение 3 суток, ему необходимо сделать КТ в последующие 48 часов. «Мы укладываемся», – заключила Гехт.

По словам чиновницы, сегодня нехватка персонала в службе скорой помощи составляет 60 человек – такое количество позволит сформировать 20 дополнительных бригад и сократить время ожидания до 3 суток.

А пока этих людей нет, завершается процесс подписания договора с «Яндекс.Такси». По словам первого вице-губернатора, сейчас в выделенных машинах устанавливаются защитные экраны, и вскоре они приступят к перевозке больных на КТ.

За сутки в Челябинской области подтверждено 129 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе у 5 школьников. Региональный Минздрав сообщает о 6 умерших зараженных.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 19 тысяч 104 инфицированных, 595 из них умерли (непосредственно от инфекции – 149).