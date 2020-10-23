Десятки семей из Гянджи живут в студенческом общежитии после обстрела

Сотни жителей Гянджи временно переселили в общежития из разрушенных домов. Второй по величине город Азербайджана дважды подвергся обстрелу со стороны Армении. В результате последнего ракетного удара 17 октября погибли 13 человек, ранены 52 человека. По информации Генпрокуратуры, с 27 сентября в результате обстрелов армянскими вооруженными силами населенных пунктов Азербайджана погибли 63 мирных жителя, ранения получили 298. Разрушены 90 многоэтажек и 2156 частных домов. #Гянджа #Азербайджан #дома