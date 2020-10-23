Армянский военнослужащий, взятый в плен азербайджанской армией, рассказал о наличии террористов РПК в рядах вооруженных формирований Еревана на оккупированных землях Карабаха, сообщает Anadolu.

Альберт Микаэлян рассказал на допросе, что был призван на военную службу 19 декабря 2019 года. Служил в городе Гюмри. Спустя 6 месяцев, когда обучился пользованию ПТРК «Фагот», получил звание младшего сержанта. Еще через полгода его перевели в воинскую часть в городе Мартуни в оккупированном Карабахе. Там он состоял в противотанковом батальоне.

По словам пленного, в городе постоянно проводились военные учения. В воинском подразделении в этой части Карабаха дислоцированы срочники и сверхсрочники ВС Армении и 1500 иностранных наемников «курдского происхождения».

«Там наемники получали ежемесячно 600 долларов, говорили только на своем языке. Отряды по 10-15 наемников готовились к боям», – сообщил Микаэлян.

Ранее факты участия террористов РПК в боях на стороне ВС Армении распространило руководство Азербайджана и Турции.

С 1984 до марта 2020 года от рук боевиков РПК погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей. США и Европейский союз внесли группировку в списки террористических организаций.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся в регионе ситуации, РПК с июля 2015 года возобновила в Турции вооруженные нападения. В последние годы организация стремится переложить ответственность также на свои ответвления, в частности в Сирии и Ираке.

В ходе контрнаступательной операции, продолжающейся с 27 сентября в ответ на провокации армянской стороны, ВС Азербайджана освободили более 130 оккупированных Арменией населенных пунктов республики, в том числе города Зангелан, Джебраил, Физули и Гадрут.

По данным Генпрокуратуры АР, жертвами армянских обстрелов с 27 сентября по 23 октября стали 63 мирных жителя Азербайджана, более 298 получили ранения. Сегодня в боях с оккупантами за освобождение родного Губадлинского района погиб Национальный герой страны полковник Шюкюр Гамидов.