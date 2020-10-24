В условиях конфликта между Греческим патриархатом в Стамбуле и Русской церковью из-за Украины сообщения о планировании этой поездки вызвали не только интерес, но и некую настороженность. В отличие от многих других российских чиновников или олигархов, Мишустин ранее не декларировал своей показной набожности и особо не рекламировал свои контакты с тем же Афоном.

Да и в былые времена, когда российская элита не вылазила из афонских вип-келий, Мишустин держался в стороне от публичного ажиотажа, хотя, как и его коллеги, имел свои связи с греческими монахами. И вот он первый решился прорвать символическую блокаду Афона со стороны Русской церкви, так и не открыв тайну, был ли этот визит политическим или паломническим.

Но были ли этому рады сами монахи? Перед самим визитом появилась информация, что на Афоне карантин из-за вспышки коронавируса. Консервативные православные аналитики в России с подозрением отнеслись к этой новости, и, сославшись на свои источники в Греции, опровергли наличие на Святой Горе массового заболевания монахов. А значит, речь идет о сознательном саботаже визита высокопоставленного российского чиновника с очевидной политической подоплекой – запланированной поездкой в Грецию госсекретаря США Майка Помпео.

Событие неожиданно проигнорировали все крупные греческие медиа, чем еще больше подогрели интерес и вызвали массу слухов и домыслов. В российских СМИ – только скупой фактаж: Мишустин посетил три монастыря, в одном остановился на ночь, привез медикаменты и средства медицинской защиты от коронавируса, заглянул с женой в женский монастырь на острове Тасос и убыл. Причем и названия посещенных монастырей, и детали визита у всех разнились. Но сама новость должна была наталкивать на мысль: вот мол, вопреки потугам Константинополя и греческого государства российское влияние на Балканах никуда не делось.

А вот греческие неофициальные источники, связанные с руководством Афона, не столь комплиментарны в реакции на этот визит. По их сообщениям, в первую очередь российский премьер проигнорировал традиционный порядок въезда в монашескую республику. Афон канонически подчинен Греческому Православному патриархату, и для его посещения паломникам необходимо получить специальное разрешение – диамонитирион. Мишустин такого разрешения не получал: как утверждают греческие источники, таково было требование Русской православной церкви. Поскольку в 2018 году РПЦ разорвала свои отношения с Греческой православной церковью из-за получения украинской церковью томоса об автокефалии, то Афон, подчиненный Греческой церкви, в этом конфликте тоже попал под раздачу.

Обе стороны были уверены, что Святая Гора примет чью-то позицию, однако монахи разделились. Одни хоть и не сразу, но приняли решение Патриарха Греческой православной церкви Варфоломея, другие были категорически против. Но поскольку запрет посещать Афон «Греческой православной церкви» сильно ударил по самолюбию российской элиты, патриарх Кирилл снял табу только с «русского» Свято-Пантелеймонова монастыря.

Как ли не странно, но Афон в какой-то степени отражает условное деление православных церквей на греческие и славянские. За Россию горой стоят «русский» Свято-Пантелеймонов монастырь, «болгарский» Зограф и «сербский» Хиландар. В то время как греческие монастыри, хоть и привыкшие к российским меценатам и их щедротам (как, например, Ватопед), в последний момент отдали свой голос за так называемый «греческий мир». К примеру, насельник монастыря Ксенофонт писал греческий оригинал томоса для Православной церкви Украины. И вот в этом раскладе Русской церкви было важно вырвать у Греческой православной церкви хоть символическую, но победу.

Игнорирование официального порядка въезда на Афон – далеко не последний резкий жест российского премьера. Хотя это анонсировалось ранее, Мишустин не посетил главный храм Святой Горы – Протатон в Кариесе, резиденцию Святой Общины (Эпистасии) для встречи с ее главой – Протосом, и даже политическое управление Афона (то самое, которое выдает диамонитирион). Не была запланирована и проведена встреча с греческим правительством, которое, тем не менее, обеспечило безопасность высокого гостя. Сопровождение представителя политической власти Афона тоже было вежливо отвергнуто.

Такой демарш вызвал неодобрение монахов, которые, впрочем, удержались от публичного возмущения. Однако, по словам других греческих источников, афонское руководство было бы совсем не против отмены визита такого гостя. Тем не менее, Мишустин в окружении секьюрити посетил монастырь Филофей, где провел две ночи и, как говорят, вел себя достаточно раскованно и даже совершал променад в спортивном костюме.

Анонсированные ранее монастыри Ватопед, Хиландар и Святого Павла остались не у дел: греки отрицают, что Мишустин туда заглянул. О включении в программу визита «русского» Свято-Пантелеймонова монастыря информация очень противоречива, но упоминается, что Мишустин туда заскочил уже перед самым отъездом.

Почему премьер выбрал Филофей? Говорят, у российского чиновника с настоятелем этого монастыря игуменом Никодимом давние хорошие отношения, возникшие еще до премьерства. После конфликта с Греческой православной церковью РПЦ негласно запретила своим благочестивым меценатам финансировать афонитов. Но греки оффрекордс утверждают, что Мишустин продолжал давать деньги на ремонт монастыря через своего брата, который тоже не чужой на Афоне. Пандемия коронавируса и весьма жесткие карантинные меры со стороны греческой власти поставили Афон, живущий во многом благодаря паломникам, в очень сложное финансовое положение.

В этих условиях, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят – то есть, не проверяют меценатов на лояльность Греческой православной церкви. Однако Мишустин очень своеобразно намекнул, что у русских достаточно большой выбор, чтобы кому-то доказывать свою лояльность. Оказав очевидное покровительство настоятелю Филофея, премьер дал определенный сигнал и светским, и церковным властям Греции.

Дело в том, что в начале августа настоятель Филофея вместе с монахом этого же монастыря влип в скандал. По сообщениям греческих СМИ, они были задержаны в аэропорту критского города Ираклион в связи с тем, что при досмотре багажа было обнаружено некое оружие с пулями. Которое якобы было подарком проживающего на Крите богатого россиянина – духовного сына Никодима. Событие вызвало огромный резонанс, и через некоторое время афониты назвали историю черным пиаром и пригрозили подать в суд за распространение недостоверной порочащей информации. Но пока суд отложен.

В этих условиях демонстрация Мишустиным поддержки Никодима – прозрачный намек греческим властям, что при любых раскладах Россия защитит тех, кто ей лоялен. А доселе радушному Афону – это сигнал, что российскую благосклонность надо ценить независимо от церковно-политических раскладов, и что русские подчиняются греческим правилам исключительно из вежливости.

Через несколько дней после Мишустина в Грецию приехал госсекретарь США Майк Помпео. Этот визит был растиражирован в СМИ, и некоторые из них напрямую посчитали его упреждающим ответом россиянам, пытающимся вернуть свое влияние в Греции. В определенной степени это правда, хотя причиной встречи в первую очередь была напряженность между греками и турками в Средиземном море.

Но церковный вопрос тоже был затронут. Так, во время своей встречи на Крите с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом Помпео заявил, что США и Греция будут укреплять сотрудничество с целью противостояния злонамеренному влиянию России, которая в том числе пытается присвоить и православную церковь. Заявление вызвало шквал возмущения в российских кругах, однако никто пока не знает, какими будут контуры этого противодействия.

Что ж, на данный момент можно констатировать, что в лице Мишустина России удалось тактически уязвить Греческую православную церковь в Стамбуле, а 25 Октября состоится визит Лаврова в Грецию. Что сулит визит Лаврова и чем теперь ответят греки?