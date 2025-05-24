Шевченковский районный суд Черновцов заочно приговорил главу Дагестана Сергея Меликова к восьми годам лишения свободы за финансирование российских вооруженных сил. Об этом сообщила Служба безопасности Украины по Черновицкой области.

Суд признал дагестанского губернатора виновным по статье 110-2 Уголовного кодекса Украины — финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины по предварительному сговору группой лиц.

Поводом для вынесения приговора стало создание в Дагестане специального фонда, который снабжает российские войска автомобилями, мототехникой, тепловизорами и дронами. Меликов лично передавал технику военнослужащим во время поездок в зону боевых действий, а также организовал единовременные выплаты контрактникам.

Летом прошлого года глава Дагестана увеличил выплаты для заключивших контракт с Минобороны в пять раз — до 500 тыс. рублей. Дополнительно контрактники получают 400 тысяч рублей из федерального бюджета и до 300 тыс. из муниципальных бюджетов. Ежемесячная зарплата составляет от 210 тыс. рублей.

В декабре Меликов объявил о дополнительной выплате в 200 тысяч рублей военнослужащим, заключившим контракт на службу в резервных полках.

После начала операции украинских военных в Курской области глава Дагестана призвал жителей республики перечислить свой однодневный заработок на помощь жителям региона.