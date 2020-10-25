В Дагестане застрелили бывшего бойца смешанных единоборств Шамиля Абдулмуслимова

Экс-бойца ММА Шамиля Абдулмуслимова убили из-за спора о доме и земельном участке, на котором находится строение. 53-летний Мургамудин Мурадисов с 24-летним сыном после словесной перепалки со спортсменом вышли из ресторана, где произошел конфликт. Позже мужчины вернулись с «Сайгой» (охотничьим ружьем на базе автомата Калашникова) и дробовиком. Застрелив Абдулмуслимова они начали угрожать оружием и драться с его соратниками. Убийцы не покидали места преступления. Их арестовали у входа в ресторан. Шамиль Абдулмуслимов — российский боец смешанных единоборств, который начал свою профессиональную карьеру в 2007 году. В марте 2013 состоялся последний его профессиональный бой. За пять лет Абдулмуслимов добился 11 побед и 4 раза потерпел поражение. #Хасавюрт #убийство #ШамильАбдулмуслимов