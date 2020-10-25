Эммануэлю Макрону нужно пройти психиатрическое лечение - Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал политику своего французского коллеги по отношению к мусульманам. Во время городского съезда правительственной Партии Справедливости и Развития (ПСР) в Кайсери Эрдоган сказал, что Эммануэлю Макрону нужно обратиться к психиатру. #Эрдоган #Макрон #мусульмане