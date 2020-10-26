ПОЛИТИКА
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Хабиб Нурмагомедов в третий раз защитил титул UFC и заявил об окончании карьеры
Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254, в Абу-Даби (ОАЭ). Он одержал 29-ю победу и заявил об уходе из профессионального спорта. Победу он посвятил своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, который умер от коронавируса в июле этого года. #Нурмагомедов #Хабиб #чемпион
Хабиб Нурмагомедов в третий раз защитил титул UFC и заявил об окончании карьеры / Others
26 октября 2020 г.
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