Хабиб Нурмагомедов в третий раз защитил титул UFC и заявил об окончании карьеры

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254, в Абу-Даби (ОАЭ). Он одержал 29-ю победу и заявил об уходе из профессионального спорта. Победу он посвятил своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, который умер от коронавируса в июле этого года. #Нурмагомедов #Хабиб #чемпион