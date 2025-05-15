ПОЛИТИКА
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Мерц против запрета «Альтернативы для Германии»
Канцлер Фридрих Мерц выступил против запрета ультраправой партии «Альтернатива для Германии», заявив, что подобная мера напоминает политическую расправу
Мерц против запрета «Альтернативы для Германии»
Канцлер Германии Фридрих Мерц / Reuters
15 мая 2025 г.

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказался против возможного запрета партии «Альтернатива для Германии» («АдГ»), которую в начале мая Федеральное ведомство по охране конституции признало «подтвержденной правоэкстремистской» организацией.

«Я всегда внутренне противился тому, чтобы из центра Бундестага проводить процедуру запрета. Это слишком напоминает устранение политических конкурентов», — заявил Мерц в интервью Die Zeit.

По его словам, запрет возможен только при наличии доказательств «агрессивной борьбы против либерально-демократического строя».

«Это — длительный процесс, где бремя доказывания лежит на государстве», — добавил канцлер.

Мерц также выразил недовольство действиями предыдущего правительства, которое представило секретный отчет Федерального ведомства по охране конституции по «АдГ» без открытого обсуждения.

«Я не знаком с содержанием этого отчета и, честно говоря, не хочу знакомиться, пока Министерство внутренних дел не сделает его оценку», — добавил он.

Межфракционная группа в Бундестаге продолжает работу над законопроектом о запрете партии. Однако, после начала судебного процесса, ведомство временно приостановило классификацию «АдГ» как экстремистской.

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