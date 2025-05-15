Канцлер Германии Фридрих Мерц высказался против возможного запрета партии «Альтернатива для Германии» («АдГ»), которую в начале мая Федеральное ведомство по охране конституции признало «подтвержденной правоэкстремистской» организацией.

«Я всегда внутренне противился тому, чтобы из центра Бундестага проводить процедуру запрета. Это слишком напоминает устранение политических конкурентов», — заявил Мерц в интервью Die Zeit.

По его словам, запрет возможен только при наличии доказательств «агрессивной борьбы против либерально-демократического строя».

«Это — длительный процесс, где бремя доказывания лежит на государстве», — добавил канцлер.

Мерц также выразил недовольство действиями предыдущего правительства, которое представило секретный отчет Федерального ведомства по охране конституции по «АдГ» без открытого обсуждения.

«Я не знаком с содержанием этого отчета и, честно говоря, не хочу знакомиться, пока Министерство внутренних дел не сделает его оценку», — добавил он.

Межфракционная группа в Бундестаге продолжает работу над законопроектом о запрете партии. Однако, после начала судебного процесса, ведомство временно приостановило классификацию «АдГ» как экстремистской.