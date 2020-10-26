Азербайджанская армия освободила от оккупации еще несколько сел Зангеланского, Джебраильского и Губадлинского районов, а также город Губадлы, сообщает Anadolu со ссылкой на президента страны Ильхама Алиева, который опубликовал соответствующий пост на своей официальной странице в Twitter.

«Слава Азербайджанской армии! Карабах – это Азербайджан!», – написал глава государства.

26 октября ВС Армении нарушили введенный в очередной раз режим гуманитарного перемирия на оккупированных территориях Азербайджана, подвергнув артиллерийскому обстрелу позиции подразделений азербайджанской армии в районе села Сафиян Лачинского района. Огонь велся со стороны оккупированного города Лачин.

«Несмотря на объявление c 26 октября 08:00 часов очередного режима гуманитарного прекращения огня, вооруженные силы Армении вновь грубо нарушили достигнутую договоренность», – говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Кроме того, по сведениям азербайджанского военного ведомства, армянская армия подвергла артиллерийскому обстрелу город Тертер и села одноименного района, а также селения Агдамского района Азербайджана.

В Минобороны подчеркнули, что, несмотря на это, азербайджанская армия полностью соблюдает режим прекращения огня, объявленный накануне в третий раз с начала обострения ситуации в зоне конфликта.

О достижении третьего с конца сентября режима гуманитарного перемирия между Азербайджаном и Арменией объявили ранее в Госдепе США.

В ходе боев, продолжающихся с 27 сентября в ответ на провокации армянской стороны, ВС Азербайджана освободили более 150 оккупированных Арменией населенных пунктов республики, в том числе города Зангилан, Джебраил, Физули, Гадрут и Губадлы. Жертвами ракетных, минометных и артиллерийских обстрелов азербайджанских населенных пунктов стали более 65 мирных жителей, получили ранения до 300 человек.