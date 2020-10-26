ПОЛИТИКА
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Победу бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова в Дагестане отпраздновали танцами
Жители Дербента отпраздновали победу своего земляка Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи лезгинкой. Дагестанцы толпами выходили танцевать на центральные улицы. Некоторые из них были в белых папахах, как у российского бойца. На проезжей образовались пробки. Бой Нурмагомедова и Гэтжи в рамках турнира UFC 254 прошел вечером в субботу в Абу-Даби. Хабиб одержал 29-ю победу, на счету российского бойца нет ни одного поражения. По окончании боя Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. #Хабиб #победа #лезгинка
Победу бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова в Дагестане отпраздновали танцами / Others
26 октября 2020 г.
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