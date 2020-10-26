Победу бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова в Дагестане отпраздновали танцами

Жители Дербента отпраздновали победу своего земляка Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи лезгинкой. Дагестанцы толпами выходили танцевать на центральные улицы. Некоторые из них были в белых папахах, как у российского бойца. На проезжей образовались пробки. Бой Нурмагомедова и Гэтжи в рамках турнира UFC 254 прошел вечером в субботу в Абу-Даби. Хабиб одержал 29-ю победу, на счету российского бойца нет ни одного поражения. По окончании боя Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. #Хабиб #победа #лезгинка