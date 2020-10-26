ПОЛИТИКА
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Неизвестный напал на турецкую мечеть в австралийском Сиднее
Видеокамеры наблюдения зафиксировали момент нападения на турецкую мечеть Оберн-Галлиполи. Неизвестный разбил люстры, оконные стекла, плазменный телевизор. Преступник задержан. Его имя пока не разглашается. #Сидней #мечеть #нападение
Видеокамеры наблюдения зафиксировали момент нападения на турецкую мечеть Оберн-Галлиполи. Неизвестный разбил люстры, оконные стекла, плазменный телевизор. Преступник задержан. Его имя пока не разглашается. / Others
26 октября 2020 г.
Истории
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