В четверг, 15 октября, Европейский союз ввел санкции против шести граждан РФ и одной организации за покушение на оппозиционера Алексея Навального.

Под ограничения попали директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, его подчиненный Андрей Ярин, замы министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также представитель Путина в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Помимо этого под санкции попал Государственный научно-исследовательский институт органической химии, где, как предполагается, разрабатывался боевой яд «Новичок». Этим особам запретили въезд на территорию ЕС и Великобритании, а также заморозили активы.

Причина санкций

Ограничения ввели за отравление Навального боевым отравляющим веществом «Новичок», которым ранее травили Сергея и Юлию Скрипалей. Кроме попытки убийства высшими должностными лицами государства, Кремль обвиняют также и в хранении и применении химического оружия. Дело в том, что Россия является подписантом конвенции о запрете химоружия, а в 2017 г. даже официально отчиталась о полном уничтожении всех его запасов. Фактически санкции введены за два преступления, и еще непонятно, какое из них ЕС считает более серьезным.

Кремль уже пообещал «зеркально ответить». Там отрицают отравление Навального, а подконтрольные власти СМИ буквально занимаются спамом и придумывают все новые и новые версии произошедшего с главным оппозиционером страны. Это уже испробованная тактика Кремля, ранее «спам версии» российские медиа продуцировали в отношении сбитого Боинга МН-17. Цель таких медийных атак – рассеять внимание и подорвать доверие к любой из версий, чтобы обыватель говорил «там не так все однозначно» и «вообще неизвестно, кто это сделал».

Последствия

С отравлением Навального может начаться новый виток противостояния Европы и Кремля. Фактически все предыдущие достижения и попытки восстановления отношений похоронены. Попытки Путина, а скорее всего его окружения, разобраться с Навальным, видимо, привели к результату, которого не ожидали заказчики. Главной целью ФСБ, которую обвиняют в организации отравления, было запугать Алексея Навального и буквально выжить его из страны.

Это распространенная тактика ФСБ. Недавно двое российских журналистов, которые специализируются на изучении спецслужб – Андрей Солдатов и Ирина Бороган – опубликовали книгу «Свои среди чужих. Политические эмигранты и Кремль», где среди прочего описаны примеры того, как органы госбезопасности выдавливали политических оппозиционеров из страны.

Но операция в отношении Навального явно вышла из под контроля. Режим подставил себя не только внутри страны, но и получил серьезный удар на международной арене. Таким глупым поведением Кремль достаточно откровенно продемонстрировал Западу, что химическое оружие у России есть и никто его не собирается ликвидировать. Более того, фактически Путин дал Европе не только причину ввести санкции (за химоружие), но и повод – в виде резонансного дела по отравлению оппозиционного политика.

Но Кремль считает, что ему и в этот раз все сойдет с рук, что Европа в погоне за нормализацией отношений закроет на это глаза. «Ну подумаешь, санкции, их с 2014 уйма была». Если так произойдет и в этот раз, то это не остановит российский режим, а лишь подстегнет и спровоцирует на дальнейшие провокации.

Кремль не знает языка компромисса. Он понимает только силу. Вялая реакция Запада на войну в Грузии, аннексию Крыма и войну на Донбассе сыграла против европейцев и американцев злую шутку. В Кремле их стали воспринимать слабаками и трусами, которые не готовы жестко реагировать. Именно поэтому россияне постоянно проверяют Запад на прочность, тестируют реакцию, как далеко они могут зайти и вообще есть ли хоть какие-то красные линии?

Не санкциями едиными

Конечно, санкции – это определенная реакция и наказание за преступления. И вроде бы их наличие – это хороший знак, мол, ЕС еще подает признаки жизни. Но даже среди инициаторов – немцев, есть те, кто считает, что санкций недостаточно.

Так, к примеру депутат Бундестага Родерих Кизеветтер считает, что санкции не сработают и вряд ли можно ожидать от России изменения ее курса. Господин Родерих призывает осуществлять давление на Путина через международные организации типа ОЗХО и Совета Европы.

И ведь действительно возобновление членства РФ в Совете Европы было дано авансом, после смены власти в Украине и надежды на перезагрузку отношений. Сейчас очевидно, что ни о какой смене парадигмы речи нет, Путин ничего не собирается перезагружать, а потому выданный Кремлю в прошлом году аванс бессмысленен.

Поэтому исключение России из Совета Европы является программой минимум – даже не в качестве наказания за отравление Навального, а потому что Россия демонстрирует нежелание вести диалог. Более того, основная причина исключения РФ из Совета Европы – аннексия Крыма – до сих пор не разрешена. Кремль до сих пор удерживает контроль над украинским полуостровом.

Кроме присутствия в международных организациях, есть и «экономический кнут». О нем заявил другой депутат Бундестага Омид Нурипур. Он считает, что санкций за покушение на Навального недостаточно, поэтому Германии следует отказаться от проекта «Северный поток – 2». Мол, это бы стало серьезным финансовым ударом по Кремлю и показало бы решимость Берлина.

Более того, в середине сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что «Северный поток – 2» не изменит политику российских властей, передает немецкое новостное агентство DPA. В переводе с дипломатического на человеческий это означает, что если мы будем идти на поводу у России и достроим трубопровод, то это не значит, что Кремль перестанет вести агрессивную политику, захватывать чужие земли и убивать людей на территории ЕС. Фактически главный Еврокомиссар призывает не жить иллюзиями в отношении планов России и не рассматривать «Северный поток – 2» как гарантию хорошего поведения Путина, а значит приостановка проекта может быть использована в качестве дополнительных санкций.

Последнее европейское предупреждение

Отравление Навального может стать новой поворотной точкой в развитии отношений России с Западом. Последний наверняка уже сыт по горло «последними шансами», данными Кремлю в предыдущие годы. Санкции против близких к Путину чиновников – это лишь верхушка айсберга. Настоящие ограничения начнутся позже, когда Россию исключат из Совета Европы и/или заморозят проект «Северный поток – 2».

Европейские политики, похоже, начинают понимать, что отсутствие реакции на провокацию – это признак слабости и что таким поведением они лишь провоцируют Кремль на дальнейшие угрозы. Ведь если уже самые главные лоббисты России в ЕС – Германия и Франция, в лице Меркель и Макрона, – выступили с инициативой санкций против Кремля, то дела у Путина в Европе совсем плохи.