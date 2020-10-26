Азербайджанская армия докладывает президенту из освобожденного Губадлы

Азербайджанская армия взяла под контроль Губадлы и еще несколько сел Зангеланского, Джебраильского и Губадлинского районов. На видео из освобожденного города военные рапортуют президенту о деоккупации. Гурбалы был захвачен Арменией с 31 августа 1993 года. Начиная с 27 сентября 2020 года азербайджанская армия освободила 3 райцентра, 3 города и около 150 сел, оккупированных ранее Арменией. #Губадлы #освобождение #Азербайджан