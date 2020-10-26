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Азербайджанская армия докладывает президенту из освобожденного Губадлы
Азербайджанская армия взяла под контроль Губадлы и еще несколько сел Зангеланского, Джебраильского и Губадлинского районов. На видео из освобожденного города военные рапортуют президенту о деоккупации. Гурбалы был захвачен Арменией с 31 августа 1993 года. Начиная с 27 сентября 2020 года азербайджанская армия освободила 3 райцентра, 3 города и около 150 сел, оккупированных ранее Арменией. #Губадлы #освобождение #Азербайджан
Азербайджанская армия докладывает президенту из освобожденного Губадлы / Others
26 октября 2020 г.
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