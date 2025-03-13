Армения и Азербайджан завершили переговоры по тексту мирного соглашения. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, передает агентство Report.

По словам азербайджанского дипломата, Ереван принял предложения Баку по двум последним несогласованным пунктам соглашения. «На следующем этапе ожидания Баку таковы — Армения должна внести поправки в свою Конституцию, в которой все еще содержатся территориальные претензии к Азербайджану», — подчеркнул Байрамов.

Шаг к полному согласованию мирного договора был сделан после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне выразил готовность отказаться от размещения сил третьих стран на армяно-азербайджанской границе после завершения процесса делимитации.

Стороны официально объявили о намерении заключить мирный договор еще в прошлом году. В сентябре 2024 года Пашинян сообщил, что Ереван готов внести необходимые изменения в Конституцию для заключения мира.

В конце февраля армянский премьер-министр заявлял, что странам удалось согласовать 15 из 17 пунктов мирного соглашения. На тот момент открытыми оставались вопросы о размещении войск третьих стран вдоль границы и о судьбе споров, находящихся на рассмотрении в международных судах.