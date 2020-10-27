Планируете путешествие в Турцию? А у вас есть HES-код?

- Что это такое? HES-код – это буквенно-числовой код, сообщающий о состоянии вашего здоровья. Эта мера принята Министерством здравоохранения Турции на период пандемии COVID-19. По коду можно определить, не больны ли вы и не контактировали ли с больными. - Зачем нужен HES-код? Он обязателен для граждан Турции и иностранцев, которые пользуются общественным транспортом, междугородними автобусами и самолетами, а также его требуют при входе во все государственные учреждения. Проще говоря, это способ предотвратить распространение заболевания путем оперативного выявления зараженных COVID-19 и круга контактных лиц. - Как и где его получить? Есть два способа: 1. Если у вас нет турецкой сим-карты и вы хотите получить HES-код в своей стране. Необходимо скачать в App Store или Google Play приложение Hayat Eve Sığar. Регистрируемся по номеру телефона. Мы выбираем «МОЙ АККАУНТ» (HESABIM) в правом нижнем углу. После этого выбираем вкладку «Я ИНОСТРАНЕЦ» (YABANCI UYRUKLUYUM). Выбираем свою страну, вводим номер загранпаспорта, фамилию, год рождения. Нажимаем «СОХРАНИТЬ» (KAYIT). Во вкладке «Мои HES-коды» (HES kodlarım) появился ваш HES-код. 2. Если вы хотите получить HES-код, приехав в Турцию, то с номера турецкого сотового телефона необходимо отправить SMS на номер 2023. Текст SMS: HES + гражданство + номер загранпаспорта + год рождения + фамилия. Образец: HES RUS 123456789 1991 SIDOROVA В ответ получаете SMS с HES-кодом. #Турция #HESкод #COVID19