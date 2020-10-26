Парламентская комиссия по делам международных прав человека Палаты общин Канады признала геноцид уйгуров в Китае, сообщает RFI на русском со ссылкой на Libération.

Как отмечает издание, парламентская комиссия демократического государства впервые употребляет термин «геноцид» для описания ситуации с уйгурами. В отчете канадских депутатов, принадлежащих к разным политическим партиям, сказано, что власти Китая используют для преследования «мусульманских групп, живущих в Синьцзяне», самые разные стратегии: массовые аресты, жестокое обращение, принудительные работы, повсеместную государственную слежку, а главное – «нечеловеческое обращение с уйгурскими женщинами» с целью снижения рождаемости.

Как пишет французское издание, именно массовая принудительная стерилизация уйгурских женщин стала ключевым критерием для признания происходящего с тюркским этническим меньшинством в Китае «геноцидом». Парламентарии в этой связи призвали правительство Канады принять санкции в отношении ответственных за нарушение прав уйгуров и других мусульманских меньшинств в КНР.

Во Всемирном уйгурском конгрессе выразили благодарность комиссии парламента Канады «за признание зверств, совершенных в отношении уйгуров, геноцидом, а также за серьезные и конкретные предложения для канадского правительства».

Власти КНР, в свою очередь, обвинили канадских депутатов в «невежестве и предрассудках», а также в «грубом вмешательстве во внутренние дела страны». «Эти беспочвенные заявления полны лжи и дезинформации. Речь идет о грубом вмешательстве во внутренние дела Китая. Это говорит о невежестве и предрассудках канадцев», – заявил официальный представитель китайского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве КНР информацию о геноциде уйгуров назвали «слухами», сфабрикованными «антикитайскими силами» с целью «оклеветать» КНР.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, известном также, как Восточный Туркестан, проживает 11 миллионов уйгуров и представителей других тюркских народов, исповедующих ислам.

Мировые СМИ и многочисленные правозащитники неоднократно сообщали о систематической кампании по уничтожению культовых сооружений, запрету совершения религиозных обрядов и чтению Корана. Некоторых мусульман насильно заставляли есть свинину, пить алкоголь, женщин принуждали к стерилизации и т. д.

Международное сообщество регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний в провинции Синьцзян, слежки, а также других нарушений прав человека.

В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Right Watch опубликовала доклад о преследовании мусульманского населения в Китае. В нем говорилось, что коммунистические власти массово и часто без повода задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря. По данным ООН, к декабрю 2018 года там находилось более 1 миллиона человек.

Власти Китая отрицают все обвинения в притеснениях уйгуров. По их словам, «лагеря перевоспитания» используются в целях борьбы с экстремизмом и для профессионального обучения.