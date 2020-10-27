Подходы Москвы и Анкары не всегда совпадают, но обе страны будут и дальше взаимодействовать для урегулирования конфликтных ситуаций в мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Афинах.

Лавров подчеркнул, что Москва и Анкара не раз объединяли усилия по «созданию условий для урегулирования кризисных ситуаций». «Такое взаимодействие с Турцией мы продолжим», – указал он.

В то же время в интервью Афинско-Македонскому агентству новостей он подчеркнул, что РФ видит решение конфликта вокруг Нагорного Карабаха исключительно несиловым путем.

«В истории с Нагорным Карабахом характер вовлеченности России и Турции имеет свои нюансы. Не скрываем, что не поддерживаем позицию о возможности и допустимости военного решения этой проблемы», – сказал Лавров.

По его словам, Россия и Турция работают над урегулированием конфликтов в нескольких очагах напряженности (в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии). «При этом не секрет, что наши подходы к разрешению ряда спорных региональных вопросов в силу объективных причин могут и существенно различаться», – указал глава МИД РФ, добавив, что несмотря на это, обе страны продолжат взаимодействовать.

Глава ведомства также призвал Анкару использовать свое влияние для прекращения огня и начала переговорного процесса по Карабаху. «Призываем всех внешних игроков сделать все, чтобы не допустить дальнейшего раскручивания военного сценария, остудить эмоции сторон, активизировать работу по созданию условий для перезапуска мирного процесса», – добавил российский министр.

Боевые действия в оккупированном Нагорном Карабахе продолжаются в основном в Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта. Согласно данным пресс-службы Минобороны Азербайджана, армянская сторона, грубо нарушая уже в 3 раз введенный режим гуманитарного перемирия, продолжает обстреливать населенные пункты и позиции ВС Азербайджана.

В оборонном ведомстве сообщили, что попытки Еревана вернуть утраченные позиции на территории Азербайджана были решительно пресечены, оккупанты отступили, потеряв большое количество живой силы и техники.

На различных направлениях фронта за последние сутки выведены из строя танк Т-72, четыре пушки Д-30 и три Д-20, один ЗРК «Оса-АКМ», один РСЗО БМ-21 «Град», одна радиолокационная станция и шесть единиц автомобильной техники противника.

В ходе боев, продолжающихся с 27 сентября в ответ на провокации армянской стороны, ВС Азербайджана освободили более 170 оккупированных Арменией населенных пунктов республики, в том числе города Зангелан, Джебраил, Губадлы, Физули и Гадрут.