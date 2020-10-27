Оба лидера Армении – и премьер-министр Никол Пашинян, и президент Армен Саркисян – пригрозили признать независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики. Первый аргументировал такой шаг «спасением» «НКР», второй – неготовностью Баку к дипломатическому решению.

На самом деле оба заявления не подкреплены реальными аргументами. Азербайджанская армия уже освободила больше трети оккупированных территорий. Ильхам Алиев уже дал понять, что иметь дело с Николом Пашиняном, пока тот не даст слова отдать захваченные земли с четкими дедлайнами, бессмысленно.

Рано или поздно, через две недели или месяц, при нынешнем темпе наступления ВС Азербайджана смогут взять не только все семь районов, но и сам Нагорный Карабах с Ханкенди и Шушой. Одновременно с продвижением войск Азербайджана армянское население покидает Карабах. По разным оценкам, там осталось меньше 30% гражданских, и их с каждым днем становится все меньше и меньше. Так что скоро Пашиняну признавать будет нечего.

У Армении было 26 лет на то, чтобы признать «НКР». Почему же до сих пор это не было сделано? Во-первых, потому что Ереван не хотел прекращать переговорный процесс. Куда удобнее вести его вечно, кормя Баку надеждами на возврат 5-7 районов. Признав независимость Нагорного Карабаха, Ереван развязал бы руки Азербайджану в проведении военной операции. В таком случае Москва уже не стала бы отговаривать Алиева, ведь для всех международных игроков виновником будет армянская сторона, ибо ее действия напрочь игнорируют резолюции Совета Безопасности ООН.

Татьяна Полоскова, доктор политических наук, государственный советник РФ Первого класса и экс-начальник управления СНГ Росзарубежцентра при МИД России, обращает внимание на то, что Ереван все эти годы лишь имитировал переговоры.

– Армения вообще не собиралась решать вопрос Нагорного Карабаха. Если за 30 лет не было попыток провести переговоры с Азербайджаном, единственный путь, который оставался – вернуть свое силой. Территория Карабаха всем международным сообществом признана азербайджанской. Армения так не считает, но не признала. Признание означает войти в конфликт с Азербайджаном и Турцией — никому это не надо, — сказала она в беседе с ТRТ на русском.

Второй причиной оттягивания процесса признания является позиция России. Де юре Москва считает Карабах частью Азербайджана. Кремль поддерживает «мадридские принципы», по которым 7 районов нужно вернуть Азербайджану безоговорочно, а статус «НКР» определить путем переговоров. Если Армения называет «НКР» отдельным государством, то все надежды втянуть Москву в конфликт тают, словно снег под весенним солнцем.

Александр Артамонов, военный обозреватель еженедельника «Звезда», отмечает, что Ереван действительно хотел бы вмешательства России на своей стороне.

– Армения не только вмешалась во внутреннюю проблему Азербайджана, но и всячески пыталась втянуть в этот процесс и Россию. Только так можно интерпретировать некоторые высказывания премьер-министра этой страны. В данном случае Москва проявила выдержку и высокое дипломатическое искусство. Как бы там ни было, факт остается фактом: на сегодняшний день у Азербайджана отторгнуто около 20% национальной территории. Такой статус-кво, продолжающийся около 30 лет, не может длиться вечно, – прокомментировал ТRТ на русском военный эксперт.

Стоит отметить, что со стороны Еревана предпринимались разные попытки подключить Москву к сдерживанию Баку. Сперва начали появляться сообщения о «сирийских боевиках», затем Пашинян заявил о возможности начала Россией контртеррористической операции и о вводе миротворцев. Глава СВР Сергей Нарышкин хоть и выразил озабоченность «подтягиванием» боевиков в зону конфликта, но Кремль через Дмитрия Пескова дал понять, что любые миротворческие операции возможны лишь с согласия Баку.

Еще одной причиной, почему Армения не пошла и не пойдет на признание суверенитета «НКР» — реакция Запада. Резолюции Совбеза ООН о выводе армянских сил из азербайджанских районов принимались пятью великими державами. И даже если в США и Франции сильно армянское лобби, и Эммануэль Макрон, и Дональд Трамп, и Борис Джонсон воспримут нарушение резолюций как «плевок в лицо». Прозападному Пашиняну в условиях нейтралитета Москвы и изоляции Армении дополнительный негатив со стороны ЕС и НАТО не нужен.

Александр Артамонов заметил, что против четырех резолюций ООН Ереван не возражал.

– Решение Карабахского вопроса возможно только в рамках международного права, определяющего нынешние вооруженные действия как внутренний конфликт на суверенной территории Азербайджана. Именно в этом духе выдержаны все резолюции СБ ООН под номерами 822, 853, 874 и 884. Армения не заявляла по этому поводу протест. При написании резолюций были учтены интересы обеих сторон внутреннего азербайджанского конфликта, который привел к переселению более полумиллиона азербайджанцев, вынужденных покинуть Нагорный Карабах, – подчеркнул военный эксперт.

Единственным резоном для Армении при признании «НКР» могла быть провокация русско-турецкой войны. В Ереване некоторые политики, быть может, рассчитывают на атаку Турции с тем, чтобы сослаться на ОДКБ и задействовать ВС России. Однако такие попытки тоже были бы просчетом. Татьяна Полоскова полагает, что у Москвы и Анкары есть представление о принадлежности Карабаха.

– Операция Азербайджана не могла состояться без консультации с Россией и Турцией. Перепалки между Россией и Турцией по Крыму ничего не означают. Поведение РФ показывает, что Москва считает, что Азербайджан должен свои вопросы решать самостоятельно, – сказала эксперт.

По ее мнению, Турция стала настолько влиятельным игроком в регионе, что без учета ее мнения решение конфликта в Карабахе невозможно.

– Турция представлена не только в Азербайджане – бизнесом и фондами, но и на всем постсоветском пространстве. Это реальность и новые тектонические изменения. России нужно сотрудничать с Турцией, – добавила Полоскова.

Как видно, у Пашиняна и Саркисяна при всем желании нет никаких возможностей реализовать свою угрозу. Во-первых, ситуация на фронте лишает смысла сам термин «независимости Карабаха». Во-вторых, ее признание не найдет понимания среди великих держав и еще больше развяжет руки Азербайджану при освобождении своих территорий. Президент и премьер-министр Армении, скорее всего, направляют эти сигналы на внутреннюю аудиторию, чтобы поднять боевой дух перед надвигающимся военным и политическим крахом.