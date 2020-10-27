В армянской армии из гаубиц стреляют подростки

В сети появилось видеодоказательство того, что вместе с армянскими военными в боевых действиях в Нагорном Карабахе участвуют несовершеннолетние. На распространенных кадрах подросток собирает гильзы и стреляет из артиллерийской установки. Согласно международному праву, привлечение детей к военным действиям является военным преступлением. #НагорныйКарабах #Армения #подросток