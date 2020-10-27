Во Франции женщина – жертва домашнего насилия обвинила мужа-католика в радикальном исламизме.

Жительница города Ним, пострадавшая от побоев супруга, позвонила в полицию и заявила, что ее муж – радикальный исламист, и он незаконно хранит оружие. Однако прибывшие на место инцидента полицейские выяснили, что мужчина является ревностным католиком, а на оружие имеется лицензия. В итоге завели дело о домашнем насилии на супруга, а на женщину – о клевете.

После совершенного ранее резонансного убийства французского учителя президент Франции Эммануэль Макрон призвал государственные и образовательные учреждения повсеместно демонстрировать карикатуры на пророка Мухаммада, а некоторые французские чиновники предложили к ограничениям элементов мусульманской одежды добавить еще и запрет халяльной продукции. Также многие СМИ страны начали активно раскручивать антиисламскую истерию в обществе.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на высказывания французского коллеги, в которых последний обвинил мусульман в «исламском сепаратизме» и назвал ислам «религией, переживающей кризис во всем мире». «Что можно сказать главе государства, который демонстрирует такое неподобающее отношение к миллионам жителей своей страны, исповедующим иную религию, – это в первую очередь потеря контроля над разумом», – заявил глава Турции и порекомендовал президенту Франции обратиться к психиатру.

Многие мусульманские страны, в том числе и Турция, начали кампанию бойкота французских товаров в знак протеста против оскорбления религиозных чувств миллиардов мусульман.