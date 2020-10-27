Пролетарский районный суд города Саранска признал виновным муфтия Мордовии Зяки Айзатуллина в распространении запрещенной на территории РФ литературы.

Как пишет «Idel.Реалии», решение было вынесено в прошлую пятницу, 23 октября. Согласно постановлению, мордовский муфтият оштрафован на 100 тысяч, а сам муфтий – на 2 тысячи рублей в связи с тем, что он, по версии следствия и постановлению суда, продавал запрещенную в России книгу «Избранные хадисы» Мухаммада Юсуфа Кандехлави в мечети «Ускудар», имамом которой являлся.

Книга у Зяки Айзатуллина была обнаружена в ходе обыска 7 июля, произведенного в рамках уголовного дела по «Таблиги Джамаат» – миссионерского и просветительского неформального движения, деятельность которого запрещена судом в России и ряде стран СНГ.

По словам адвоката Марата Ашимова, за две недели до этого в нескольких регионах Поволжья – Саратовской, Нижегородской, Пензенской и Ульяновской областях – в один день прошли обыски и задержания якобы членов «Таблиги Джамаат». Спустя две недели такие же действия были отмечены и в Мордовии. В ходе них в офисе муфтия под столом было обнаружено пять книг, в том числе «Избранные хадисы».

Книга была признана экстремистской решением Кировского районного суда Уфы еще в апреле 2017 года, но Зяки Айзатуллин рассказал в суде, что приобретена она была в 2012-м, то есть до того, как ее признали экстремистской официально. По словам муфтия, с тех пор «Избранные хадисы» так и лежали, и о книге никто не вспоминал, и уж тем более не продавал.

Предыдущее заседание суда по этому делу состоялось в сентябре. Как писал в своем блоге правозащитник Ирек Биккинин, в ходе слушания один из свидетелей, племянник муфтия Айса Айзатуллин, отвечая на вопросы адвокатов, заявил, что к подписанию протокола, в котором он обвиняет своего дядю в хранении и продаже заведомо запрещенной в стране литературы, его принудил старший оперуполномоченный Мордовского УФСБ Андрей Стрельников.

По словам свидетеля, Стрельников приезжал к нему и убеждал его оформить подписку о сотрудничестве, пообещав при этом, что не будет заставлять «подбрасывать мусульманам наркоту и экстремистские книжки, а только собирать для него информацию».

Еще один свидетель, оперуполномоченный Центра «Э» Наиль Сайфетдинов, рассказал, как и в каком месте офиса Айзатуллина обнаружил книгу из списка экстремистских материалов. Оказалось, она не была на столе, как записано в протоколе. Сайфетдинов вытащил ее из стола, где была и другая литература.

Третий свидетель Дамир Утешев на суд тогда не явился. В имеющихся его показаниях речь идет о том, что обвиняемый якобы продавал запрещенные книги в подведомственной ему мечети «Ускудар» и при этом открывал прайс-лист на литературу в компьютере своего юрисконсульта.

Утешев был допрошен на последнем заседании суда. «Он рассказывал вещи, которые не стыкуются. Якобы он приобрел эту книгу в прошлом году после джума-намаза, якобы он поднялся в офис к муфтию и купил там книгу. Однако, как пояснил Зяки Айзатуллин, после пятничного намаза к нему в офис всегда поднимаются активисты, наиболее близкие муфтию прихожане и бизнесмены, где они пьют чай и общаются. Т.е. такое, чтобы после завершения пятничного намаза Зяки-хазрат остался один, пошел в офис с незнакомым ему человеком и продавал ему книги, невозможно», – рассказал Ашимов.

Другой адвокат, участвовавший в деле муфтия, Анатолий Пчелинцев, которого цитирует «Idel.Реалии», указал на то, что статья, по которой обвиняют религиозного деятеля, гласит о массовом распространении литературы, а суд оперирует сомнительным фактом продажи одной книги, который не подпадает под определение массовости. «Массовость – это даже не два и не три экземпляра, а множественное число. Если перейти к букве закона, даже если он продал одну книгу, то состава преступления нет», – подчеркнул Пчелинцев.

Несмотря на показания всех свидетелей, заявивших в один голос о невиновности муфтия, суд признал виновным и муфтият, и самого духовного лидера, назначив минимальное наказание, предусматриваемое этой статьей.

По словам адвоката Марата Ашимова, данное решение будет обжаловано в Верховном суде Мордовии.

При этом у Регионального духовного управления мусульман сохраняются сложные отношения с Центральным ДУМ под руководством муфтия Талгата Таджуддина, которое 18 сентября с. г. оно приняло решение покинуть. В ходе заседания, посвященного административно-кадровым вопросам, представитель управления Минюста РФ по Мордовии озвучила письмо за подписью Таджуддина, в котором говорилось про указ об освобождении Зяки Айзатуллина от должности руководителя ДУМ и назначении его временно исполняющим обязанности. При этом ему запрещалось внесение изменений в уставные документы.

Несмотря на такое решение ЦДУМ, собрание постановило выйти из состава этой централизованной религиозной структуры. Также была принята новая редакция устава РДУМ РМ во главе с муфтием Зяки Айзатуллиным.