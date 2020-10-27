Начиная с 2010 года, два российских научных центра, предположительно, участвовали в разработке ядовитых веществ из группы «Новичок» и сотрудничали с офицерами Главного управления Генштаба Минобороны России (бывшее ГРУ). Об этом говорится в совместном расследовании изданий Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и «Радио Свобода», о котором пишет «Медуза».

В статье говорится, что после распада СССР в России разработкой программы «Новичок» занимались две организации – научно-исследовательский испытательный институт военной медицины Минобороны (ГНИИИ) в Петербурге и центр «Сигнал» в Москве.

Авторы расследования выяснили, что обе организации тесно сотрудничали с офицерами ГУ Генштаба, которые имели отношение к отравлению торговца оружием в Болгарии Емельяна Гебрева в 2015 году и покушению на Скрипалей в Великобритании в 2018 году.

Директор ГНИИИ Сергей Чепур, по данным участников расследования, не один раз вступал в контакт с офицерами военной разведки, в том числе при подготовке к покушению на Скрипалей. Это подтверждается данными телефонных звонков Чепура, доступ к которым получил Bellingcat. В частности, Чепур звонил и писал начальнику части ГУ Андрею Аверьянову, а также несколько раз общался с генерал-майором Денисом Сергеевым, который руководил операциями по отравлению Гебрева и Скрипаля.

Глава центра «Сигнал» Артур Жиров, по информации Bellingcat, занимался исследованиями наноинкапсуляции – специальной технологии, позволяющей покрывать мелкие частицы действующего вещества оболочкой. По мнению журналистов «Радио Свобода», с ее помощью российским специалистам удалось разработать новую систему доставки ядов из группы «Новичок» в организм с помощью нанокапсул, благодаря чему можно отсрочить и замаскировать их действие. Именно эти факторы, как указывает «Радио Свобода», проявились при отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального в августе 2020 года.

Авторам расследования удалось связаться с обоими лицами. Сергей Чепур заявил The Insider, что никогда не звонил ни начальнику части ГУ Андрею Аверьянову, ни некоторым сотрудникам военной разведки, отметив при этом, что все химическое оружие в России давно уничтожено.

Глава же центра «Сигнал» Артур Жиров, с которым связались журналисты «Радио Свобода», выслушав вопрос о связи его организации с программой разработки «Новичка», сразу повесил трубку.

Российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом 4 марта 2018 года, в результате чего Великобритания, США, Германия и несколько других стран выслали весной того же года российских дипломатов. Москва неоднократно отрицала какую-либо причастность к этому нападению, после которого Скрипалям удалось выжить.

20 августа 2020 года в Омске госпитализировали политика Алексея Навального. Ему стало плохо на борту самолета, когда он в возвращался в Москву из Томска, где встречался со своими сторонниками в преддверии региональных выборов.

Самолет экстренно сел в Омске, после чего политика доставили в местную больницу скорой помощи, где он впал в кому. Через два дня Навального транспортировали на лечение в клинику Charite в Берлине. Немецкие врачи обнаружили в его крови следы «Новичка», а 7 сентября политик вышел из комы.

В возглавляемом Навальным Фонде борьбы с коррупцией также рассказали, что следы яда нашли на бутылке, из которой оппозиционер пил в гостиничном номере. Позже несколько независимых лабораторий подтвердили, что политик был подвергнут воздействию боевого отравляющего вещества группы «Новичок».

Нервно-паралитическое вещество «Новичок» было разработано в СССР в 1970-1980-х годах. Название «Новичок» используется для обозначения группы высокотоксичных нервно-паралитических агентов, состав которых несколько отличается от более известных ядовитых газов VX и зарина.

В ноябре 2019 года члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) согласились расширить «Список 1» запрещенных химикатов в рамках соответствующей Конвенции, включив туда вещества группы «Новичок». Этот запрет вступил в силу 7 июня 2020 года.

Использование любого химического вещества в качестве оружия запрещено Конвенцией о запрещении химического оружия, вступившей в силу в 1997 году. РФ является участником этой Конвенции.

В результате скандала с отправлением Навального ЕС и Великобритания в отношении 6 высокопоставленных чиновников РФ ввели персональные санкции.