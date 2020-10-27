Российская компания «Яндекс» впервые обнародовала статистику по запросам от органов государственной власти в отношении граждан страны, сообщают «Новые известия».

С начала текущего года больше всего представители власти интересовались электронной почтой и паспортами, а также запросами о такси и каршеринге.

Всего «Яндекс» получил за шесть месяцев 2020 года 15 376 запросов, из которых 2468 были отклонены (около 16%). Основные запросы рассредоточились по сервисам Почта и «Яндекс.Паспорт» (8867 получено, отклонено 1124), Такси (5280 получено, отклонено 1167), Драйв (каршеринг) (706 получено, отклонено 58), Еда (300 получено, отклонено 54) и др.

Согласно законам «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности», власти РФ могут запрашивать определенные данные о пользователях интернет-сервисов. В компании «Яндекс» утверждают, что у них рассматриваются только те запросы, которые были получены по официальным каналам и соответствовали закону. Получать такие данные помимо органов МВД могут Следственный комитет, прокуратура, ФАС, ФТС, суды и некоторые другие органы. Пользователей при этом о запросах заранее не предупреждают.

Ранее «Медуза» со ссылкой на доклад международной правозащитной группы «Агора» сообщала,что власти во многих регионах РФ во время пандемии коронавируса организовали масштабную слежку за гражданами. Во многих случаях она велась с нарушениями законодательства в области персональных данных. Как утверждают правозащитники, «введение карантина послужило катализатором развития всех видов слежения, однако прежде всего – цифровых технологий».