В Китае решили отсрочить подписание важных контрактов с Россией, чтобы обезопасить себя от рисков, связанных с возможной скорой девальвацией рубля. Об этом пишет российское издание «Капитал страны».

С начала года российский рубль уже потерял 25% и стал одной из худших валют развивающихся стран. Однако в Пекине считают, что это еще не предел, и начали активно сокращать торговлю с РФ.

В частности, Китай перестал пропускать поезда с российским углем, объясняя это новыми требованиями к его качеству, что привело к падению экспорта в этом направлении примерно наполовину. Сократились поставки российского газа – его экспорт упал на 40% от заложенного в контракте объема, из-за чего под вопросом оказалась окупаемость газопровода «Сила Сибири» стоимостью 1,1 триллиона рублей.

Кроме того, Главное таможенное управление КНР перестало допускать на свой рынок российскую продукцию, объясняя это тем, что на ней могут быть следы коронавируса. Среди пострадавших, например, оказались экспортеры рыбы, цены на которую упали на 20% , а общие потери поставщиков рыбной продукции на китайский рынок составили около 60 миллионов долларов в месяц.

Теперь в качестве предлога не заключать и не продлевать контракты с россиянами Пекин называет девальвацию и скорую деноминацию рубля, которые ослабят контрагентов и могут привести к пересмотру и срыву контрактов. К тому же в Китае считают, что победа 3 ноября на президентских выборах в США Джо Байдена чревата новыми болезненными санкциями в отношении Москвы. Это, в свою очередь, еще более усилит девальвацию российской валюты.

Как пишет издание, в КНР полагают, что есть вероятность того, что для стабилизации национальной валюты и спасения бюджета страны российские власти пойдут на крайний шаг – проведение деноминации. При этом последняя может проходить в виде конфискационной денежной реформы с ограничением суммы обмена наличных денег и замораживанием средств физлиц на банковских счетах. Учитывая будущие проблемы партнера, Китай предпочитает уже сейчас несколько дистанцироваться от России.

Ранее на ухудшение внешнеторгового баланса РФ также повлияло резкое сокращение поставок газа в Турцию. Так, в январе-июне показатели опустились на 41,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Падение доли «Газпрома» на турецком рынке прежде всего связано с увеличением поставок азербайджанского и алжирского газа. В итоге газопровод «Голубой поток» мощностью 16 миллиардов кубометров простаивает, а «Турецкий поток» загружен лишь на 50% своей мощности.