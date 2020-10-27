ПОЛИТИКА
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Ликвидирован командующий оккупационными силами в Карабахе
В результате спецоперации, проведенной Министерством обороны совместно со спецслужбами Азербайджана, был установлен и взят под наблюдение служебный автомобиль Джалала Арутюняна. Беспилотник нанес удар, когда тот следовал на боевую позицию. Баку обвиняет Арутюняна в особо тяжких военных преступлениях начиная с 1992 года, в том числе террористических действиях в отношении мирного азербайджанского населения. #Арутюнян #ликвидация #террорист
Ликвидирован командующий оккупационными силами в Карабахе / Others
27 октября 2020 г.
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