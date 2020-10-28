В Азербайджане чтут память российского подростка, погибшего в Гяндже

У стен посольства России в Баку создали импровизированный мемориал в память о 13-летнем российском подростке. В православной церкви имени Александра Невского в Гяндже провели по Артуру Маякову поминальную службу. Он погиб 17 октября в результате ракетного обстрела со стороны Армении мирного населения второго по величине города Азербайджана. #Гянджа #ракетнаяатака #АртурМаяков