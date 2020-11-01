Обитатели красноярского зоопарка «предсказали» исход президентских выборов в США

Свои прогнозы касательно грядущих президентских выборов в США сделали обитатели красноярского зоопарка. Животным предложили арбузы с изображением кандидатов – республиканца Дональда Трампа и демократа Джо Байдена. Амурский тигр Бартек разбил ягоду с портретом Трампа, сбросив ее со стола. Тигр Хан не смог определиться – сначала он играл с арбузом демократа, а затем – республиканца. Медведь Буян и вовсе съел весь реквизит – первым приговорил ягоду с лицом Байдена, а потом – Трампа. Как толковать эти «предсказания», в зоопарке не объяснили. В 2016 году хищники выбрали Хиллари Клинтон, хотя в итоге на выборах победил Дональд Трамп. #Трамп #Зоопарк #ВыборыСША