ПОЛИТИКА
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Британский экс-десантник без парашюта прыгнул в море с высоты 40 метров
Бывший десантник ВВС Великобритании 34-летний Джон Брим, которого называют «Летучей рыбой», попытался привлечь внимание к проблеме суицидов среди ветеранов и заодно установить мировой рекорд. Он спрыгнул с вертолета в море без парашюта. Подготовка к прыжку заняла полтора года. Сам полет длился всего 4 секунды, но пошел не по плану. При «посадке» Джон ударился головой об воду и потерял сознание. К счастью, на помощь пришли спасатели - с мужчиной все в порядке. Засчитают ли ему рекорд, неизвестно. #рекорд #прыжок #парашют
летучая рыба / Others
27 октября 2020 г.
Истории
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