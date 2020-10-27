Британский экс-десантник без парашюта прыгнул в море с высоты 40 метров

Бывший десантник ВВС Великобритании 34-летний Джон Брим, которого называют «Летучей рыбой», попытался привлечь внимание к проблеме суицидов среди ветеранов и заодно установить мировой рекорд. Он спрыгнул с вертолета в море без парашюта. Подготовка к прыжку заняла полтора года. Сам полет длился всего 4 секунды, но пошел не по плану. При «посадке» Джон ударился головой об воду и потерял сознание. К счастью, на помощь пришли спасатели - с мужчиной все в порядке. Засчитают ли ему рекорд, неизвестно. #рекорд #прыжок #парашют