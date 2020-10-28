Власти Армении разместили в оккупированном городе Шуша в Нагорном Карабахе отряды террористов РПК, переодетых в форму азербайджанских военных.Об этом сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, ссылаясь на подтвержденные разведданные.

По словам Гаджиева, армянская сторона пытается ввести в заблуждение наступающих азербайджанских военных, а в случае потерь утверждать, что они якобы убили военных ВС Азербайджана.

В то же время военные подразделения Армении продолжают игнорировать режим гуманитарного перемирия, обстреливая населенные пункты и позиции азербайджанской армии.

В Министерстве обороны Азербайджана сообщили в среду, что за последние сутки боевые действия продолжались в основном на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Зангиланском и Губадлинском направлениях фронта.

Все попытки армянской стороны предпринять наступательные действия были пресечены. За сутки на различных направлениях фронта было уничтожено большое количество живой силы противника, выведены из строя ЗРК «Оса», три РСЗО БМ-21 «Град», шесть единиц артиллерийских установок Д-30, пять орудий Д-20 и гаубица Д-44, две дольнобойные пушки «Гиацинт-Б», 1 120-мм миномёт, 1 ПТРК «Конкурс» и 6 единиц автомобильной техники противника.

Помимо этого, в результате спецоперации, проведенной Министерством обороны совместно со спецслужбами Азербайджана, был установлен и взят под наблюдение служебный автомобиль главы так называемой «армянской администрации Нагорного Карабаха» Джалала Арутюняна, которого Баку обвиняет в особо тяжких военных преступлениях начиная с 1992 года, в том числе террористических действиях в отношении мирного азербайджанского населения. Беспилотник нанес удар, когда тот следовал на боевую позицию.

Накануне, 27 октября, артиллерийским и ракетным обстрелам с оккупированных Арменией территорий Азербайджана подверглись села Геранбойского, Тертерского и Бардинского районов республики. В результате обстрела города Барда погибли четыре мирных жителя, ранения получили 13 человек, в том числе женщины и дети. В числе погибших двухлетний ребенок.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что при обстреле использовались запрещенные международными конвенциями кассетные боеприпасы.

В Министерстве иностранных дел Турции осудили нападение и призвали Армению прекратить совершать военные преступления. «Мы решительно осуждаем это бесчеловечное нападение Армении и призываем страны, имеющие совесть и ответственность, остановить военные преступления, которые продолжает совершать Армения», – говорится в заявлении ведомства.

В ходе боев, продолжающихся с 27 сентября в ответ на провокации армянской стороны, ВС Азербайджана освободили более 170 оккупированных Арменией населенных пунктов республики, в том числе города Зангилан, Джабраил, Губадлы и Физули, а также поселок Гадрут.