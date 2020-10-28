Гражданам Кыргызстана предложили скинуться на выплату внешнего долга страны, пишет«Российская газета».

Инициатива по привлечению средств населения в целях погашения обязательств перед иностранными кредиторами принадлежит женским гражданским организациям республики.

В настоящее время внешний долг Кыргызстана уже достиг 4,8 миллиарда долларов, превысив 56% к объему ее ВВП. Более 40% этой суммы республика должна выплатить Китаю. Ранее правительство страны, ссылались на финансовые сложности, возникшие из-за пандемии, обращалось к китайским властям с просьбой о реструктуризации долга, однако решить вопрос не удалось. Проблему также усугубил политический кризис, который привел к отставке президента.

Глава одной из женских организаций в Кыргызстане, депутат Айнуру Алтыбаева, рассказала, что сейчас авторы инициативы открывают специальный счет в банке с государственным участием, где и будут собираться средства на выплату долга. Вместе с тем ведутся переговоры с государственной компанией, контролируюей в стране золотодобычу. По словам активистов, это полагают необходимо, поскольку есть желающие пожертвовать не только деньги, но и ювелирные украшения.

«Мы рассчитываем на широкую поддержку в обществе. Конечно, есть мнение, что по долгам должны платить те, кто разворовал выделенные стране деньги, но свой вклад должны внести и мы, чтобы показать сплоченность и единство. Здесь нет никакой политики», - считает председатель Республиканского Комитета солдатских матерей Уулкан Байгубатова.

Ранее попытки собрать средства населения на погашение внешнего долга в Кыргызстане предпринимались в 2007 и 2018 годах. Однако призывы помочь рассчитаться по обязательствам большого энтузиазма в обществе тогда не вызвали. Граждане в ответ предлагали властям усилить борьбу с коррупционными преступлениями и погасить долг за счет имущества тех, кто их совершает.